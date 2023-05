Die Bands für den Metalacker 2023 am 25. und 26. August im Trombach sind fix – und sie lassen die Freunde der beinharten Musik mit der Zunge schnalzen.

Die Top-Acts sind Hämatom und Any Given Day. Das Line-Up komplettieren werden Basilisk, Brainstorm, Cytotoxin, Destinity, Jaded Heart, Nachtblut, Never Back Down, Pinghost, Stellaris, Sydra und Visions Of Atlantis.