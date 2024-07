Festival in Stuttgart: HipHop Open 2024 überraschend abgesagt

Paukenschlag für Rap-Fans in ganz Süddeutschland: Das Stuttgarter Festival HipHop Open wurde überraschend abgesagt. Was bisher bekannt ist.

Eigentlich sollte das HipHop Open 2024 seine letzte Ausgabe in Stuttgart feiern, jetzt kommt es nicht mal mehr dazu: Die Veranstalter von Chimperator haben das Stuttgarter Festival überraschend abgesagt. „Liebe HHO Fam, leider haben wir heute sehr schlechte News für euch: Entgegen aller Bemühungen wird das HHO schon dieses Jahr nicht mehr stattfinden können“, schrieben sie am Donnerstag auf dem Festival-Instagram Account. „Es tut uns für euch, alle Acts, unsere Partner:innen und NGOs extrem leid“, heißt es weiter.

Zu den Gründen der plötzlichen Absage des Festivals, das am 9. und 10. August auf dem Cannstatter Wasen angepeilt war, ist noch nichts bekannt. Immerhin können bereits gekaufte Tickets laut Veranstalter bei Vorverkaufsstellen zurückgegeben und alternativ für den Besuch von Partnerfestivals wie den Heroes-Festivals in Hannover, in Freiburg oder im Allgäu genutzt werden.