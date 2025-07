Auch in diesem Jahr war wieder viel los beim Happiness-Festival. Je 17 000 Besucher kamen am Freitag und am Samstag auf die Wiese bei Schwann. Ein paar tausend von ihnen reisten schon am Donnerstag an und verbrachten die folgenden Nächte auf dem Campingplatz. Für manche ist dieser Campingplatz das eigentliche Highlight des Festivals.