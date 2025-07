Festival in Schramberg: Bühne frei für das Sommer-Open-Air

Drei spektakuläre Auftritte unter freiem Himmel – das verspricht das Kulturbesen Sommer-Open-Air in Schramberg, das am Freitag, 4. Juli, beginnt.

Die Bühne steht schon, jetzt fehlen nur noch die Künstler – und natürlich die Besucher, von denen am kommenden Wochenende, 4. bis 6. Juli, möglichst viele auf das Open-Air-Gelände bei der „Szene 64“ strömen sollen, geht es nach dem Kulturbesen-Team. „Wir hoffen auf gutes Wetter“, sagt Dennis Dieterle, stellvertretender Vorsitzender des Szene-64-Vereins.

Gut, besser gesagt zu gut, war das Wetter auch am Mittwoch, als es mit dem Aufbau losging. Die zahlreichen Helfer der Szene 64, von Partnervereinen und externen Dienstleistern ließen sich von der Hitze aber nicht beeinträchtigen. „Wir sind gut in der Zeit“, berichtet Dieterle im Gespräch mit unserer Redaktion am Donnerstag, und hebt die Ehrenamtlichen hervor, ohne die eine solche Veranstaltung nicht möglich wäre. Die Bühne und die Bewirtungshütte wurden bereits am Mittwoch aufgebaut, am Donnerstag wurde die Technik installiert.

Lesen Sie auch

Am Freitag sollen nur noch Kleinigkeiten gemacht werden, denn dann beginnt auch schon die heiße Phase des Festivals: Den Anfang macht am Freitag ab 20 Uhr die Show „Tina T. Cover No.1“ in der Barby Hess Rock-Ikone Tina Turner verkörpert – begleitet von einer 15-köpfigen Band, Backgroundsängerinnen und Showtänzerinnen. Am Samstag erobern ab 20 Uhr „Arno Haas & Friends“ die Bühne. Den Abschluss bildet am Sonntag ab 20 Uhr die legendäre Band „Pop History“ mit Peter Kühn, bekannt aus SWR1.

Tickets an der Abendkasse

Tickets für alle drei Veranstaltungen gibt es an der Abendkasse und auch noch im Vorverkauf unter www.schramberger-kulturbesen.de oder unter www.schramberg.de; Aktuelles; Veranstaltungen.

Das Open-Air-Gelände ist in Schramberg an der Geißhaldenstraße 49.