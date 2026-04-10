Festival in Rottweil: Romantische Perlen, feine Klassik – und viel Entdeckungspotenzial

Werkhalle Erich Hauser, Jugendstilsaal Rottenmünster, Badhaus im Neckartal – Florian Donderer lässt sich für das Rottweiler Musikfestival und dessen Spielorte einiges einfallen.

Von 22. bis 30. Juni feiert Rottweil wieder sein Musikfestival Sommersprossen: Intendant Florian Donderer bringt frische Ideen mit, greift aber auch auf Bewährtes zurück. Zentraler Veranstaltungsort des Festivals ist auch dieses Jahr wieder die Kunststiftung Erich Hauser auf der Saline. Ausflüge führen die Musiker aber auch in den Jugendstilsaal des Rottenmünsters und ins Badhaus im Neckartal.

Der Fokus der ersten Konzerte liegt auf Streichern und Klavier, da Intendant Florian neben seinem vielfach ausgezeichneten Signum Quartett weitere hervorragende Streicherkammermusiker wie Tanja Tetzlaff (Violoncello), Muriel Razavi (Viola) und Tobias Feldmann (Violine) sowie die junge Ausnahmepianistin Elisabeth Brauß gewinnen konnte.

Agathe!

Das erste Programm „Agathe!“, zu hören am Montag, 22. Juni, ab 19 Uhr in der Werkstatthalle der Kunststiftung Hauser, widmet sich romantischen Komponisten nach Beethovens Zeit. Meisterwerke von Mendelssohn Bartholdy, Schumann und Brahms erklingen an diesem Abend.

Nachtgesang

Die „Verklärte Nacht“ Arnold Schönbergs ist das Hauptstück des zweiten Konzerts „Nachtgesang“ am Mittwoch, 24. Juni, ab 20 Uhr im Jugendstilsaal des Vinzenz-von-Paul-Hospitals, ergänzt mit für Streicher arrangierten Schubert-Liedern und Ravels einzigem Streichquartett.

Publikumslieblinge!

Beim dritten Konzert „Publikumslieblinge“ am 25. Juni ab 20 Uhr in der Werkhalle Erich Hausers wird ein Streichtrio aus Beethovens op. 9 zu hören sein, gefolgt von einer Violinsonate der polnischen Komponistin Grazyna Bacewicz und abschließend dem kraftvollen Klavierquintett g-Moll von Dmitri Schostakowitsch.

Rocklounge

Mit der „Rocklounge“ am 26. Juni ab 20 Uhr im Badhaus im Neckartal verabschiedet sich das Signum Quartett aus Rottweil. Die Berührungspunkte zwischen Rockmusik und klassischer Musik auszuloten ist hier Programm.

Ein besonderes Highlight wird das Fest zum 30. Jubiläum der Kunststiftung Erich Hauser am 28. Juni sein. Ein abwechslungsreiches Programm aus Konzerten, Kunstworkshops, Führungen und kulinarischem Angebot lädt zum Verweilen und Entdecken ein: Einer Matinee mit zeitgenössischer Musik folgt ein offenes Programm mit Kunstangeboten und Kurzführungen mit musikalischen Stationen an verschiedenen Orten der Stiftung, ein Projektkonzert mit dem frühen Werk der minimal music „In C“ von Terry Riley.

Stephan Micus gastiert am 28. Juni beim Rottweil Musikfestival Sommersprossen. Foto: Veranstalter

Abends gibt es ein Konzert mit Stephan Micus, der seine vielgestaltigen, auf unterschiedlichsten Instrumenten aus der ganzen Welt gespielten Werke aufführen wird. Die Matinee ab 11 Uhr und das Abendkonzert sind kostenpflichtig, alle anderen Angebote und Konzerte an diesem Tag sind kostenlos.

Fagottissimo

Den Schlusspunkt der Sommersprossen setzt ein „Fagottissimo“ am 30. Juni um 20 Uhr in der Werkhalle Erich Hauser. Die besten Fagottisten, allesamt Professoren der großen Hochschulen Deutschlands, sind zu Gast, und mit Amy Harman auch die erste Professorin am Instrument Fagott hierzulande. Und der Nachwuchs, teilweise aus Rottweil, ist auch dabei. Gespielt werden unter anderem Werke von Grieg, Strawinsky und Ennio Morricone.

Info und Tickets

Der Programmflyer

liegt aus. Weitere Info unter www.sommersprossen-rottweil.de

Tickets

sind im Vorverkauf erhältlich bei der Tourist Information Rottweil (Ticket-Hotline 0741/49 42 80) sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen der Region und unter www.trio-k.de