Festival in Rottweil: Romantische Perlen, feine Klassik – und viel Entdeckungspotenzial

Werkhalle Erich Hauser, Jugendstilsaal Rottenmünster, Badhaus im Neckartal – Florian Donderer lässt sich für das Rottweiler Musikfestival und dessen Spielorte einiges einfallen.
Von 22. bis 30. Juni feiert Rottweil wieder sein Musikfestival Sommersprossen: Intendant Florian Donderer bringt frische Ideen mit, greift aber auch auf Bewährtes zurück. Zentraler Veranstaltungsort des Festivals ist auch dieses Jahr wieder die Kunststiftung Erich Hauser auf der Saline. Ausflüge führen die Musiker aber auch in den Jugendstilsaal des Rottenmünsters und ins Badhaus im Neckartal.