1 Die „Best of Ferienzauber“-Band unterhält das Publikum am Samstag bestens. Foto: Siegmeier

„Best-of-Ferienzauber-Band“ und DJ warten unter dem Wasserturm mit Konzerthighlights aus 35 Jahren auf und Geschäftsführer Mike Wutta weiß so manche Anekdote zu berichten.









Die 35. Auflage des Ferienzaubers ist am Sonntag zu Ende gegangen. Aber nicht, ohne auch ordentlich in Erinnerungen zu schwelgen. Und so hatten die Festival-Macher Mike Wutta und Reiner „Archie“ Armleder einen „Best-of-Ferienzauber-Abend“ in Programm aufgenommen.