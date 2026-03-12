Festival in Obendorf: Beim „Easter Cross“kommen nicht nur Metalheads auf ihre Kosten

Der Vorverkauf für das Festival mit J.B.O., Rage, Ignite und vielen mehr in der Oberndorfer Neckarhalle läuft. Und die 15 Bands versprechen ein besonderes Osterwochenende.

Es sind zwar noch gut drei Wochen hin, allerdings sind bereits gut zwei Drittel des KartenKontingents im Vorverkauf rausgegangen: Das „Easter Cross“ ist trotz seines großen Netzwerks mit entsprechenden Vorverkaufsstellen normalerweise eher ein Festival, bei dem der Vorverkauf langsam anzieht. Heißt auch: an der Abendkasse könnte es eng werden. Und das Team hat ja schon das Ziel ausgegeben: „Ausverkauft natürlich.“

Bis dahin ist es zwar noch ein bisschen hin – bis zum Festival natürlich auch –, doch scheinen die Festival-Macher für dieses Jahr ein besonders gutes Händchen gehabt zu haben. Silas Barth, der unter anderem für die Bands zuständig ist, scheint jedenfalls zufrieden. Und weil er eher zurückhaltend ist, zeugt es schon ein bisschen von Begeisterung, wenn er sagt: „Trotz des ganzen Stresses macht sich bei mir langsam auch Vorfreude breit!“

Musik für Generationen

Für das Festival 2026 setzt das „Easter Cross“ wieder mehr auf einen Mix. Zwar wird es Metalcore geben, Kern der vergangenen Ausgaben des Festivals in der Oberndorfer Neckarhalle, aber eben auch ganz anderes. Und vor allem auch Klassiker: „J.B.O.“ machen begeistern mit ihrer Metal-Comedy seit mehr als drei Jahrzehnten das Publikum, „Rage“ haben seit Mitte der 1980er-Jahre Maßstäbe in Sachen Power-Metal gesetzt. Zwar bereits zum zweiten Mal beim „Easter Cross“ am Start und gerade mit ihrem aktuellen Album „liminal“ ziemlich präsent, stehen für eine ganz andere Generation – und für hervorragende Musik aus der Region.

Besondere Shows

Apropos aktuelles Album: „Rage“ haben bereits im September vorgelegt, bisher kamen sie mit „A New World Rising“ jedoch nicht näher als Mannheim. „Die Band wird dann am 4. April endlich die neuesten Stücke bei uns im Ländle präsentieren“, freut sich Barth. Und nicht nur das: „Wir sind gespannt, ob ‚TBS‘ noch Elemente ihrer Zaubershow, mit der sie Anfang des Jahres auf Tournee waren, präsentieren werden. Wir dürfen uns jedenfalls auf viel Unterhaltung und eine hervorragende Atmosphäre freuen!“, ist sich der Vorsitzender der Oberndorfer Musik-Initiative (OMI), die das Festival in Kooperation mit der Stadt veranstaltet, sicher.

Und das gilt ganz besonders natürlich bei „J.B.O.“, die ebenfalls neue Lieder ihres im Januar erschienenen Albums „Haus of the Rising Fun“ spielen, und das „Easter Cross“ in ein eben solches verwandeln wollen.

Aktuelles Material

Ganz neues Material werden die „Samurai Pizza Cats“ servieren: Sie veröffentlichen ihr neues Album eine Woche vor dem Festival und werden daher besonders motiviert sein.

Auch „Infected Rain“ und „Butcher Babies“ wollen neue Songs vorstellen: Letztere haben Anfang März einen neuen Titel veröffentlicht, und „Infected Rain“ werden am 19. März eine neue Single herausbringen. „Die Bands befinden sich auf einer gemeinsamen Tournee und werden in Oberndorf auch ein gemeinsames Lied darbieten“, freut sich Barth.

Und dann gibt es da noch andere Sachen, auf die man sich schon mal freuen kann. Zum Beispiel „The Browning“. Die sind noch auf Jubiläumstournee und haben dafür eine beeindruckende neue Lichtinszenierung vorbereitet.

Insgesamt 15 Bands sind am Samstag, 4., und Sonntag, 5, April, in der Neckarhalle zu erleben. Wer sich eingrooven will, ist für Samstag, 21. März, in den „Sonnenkeller“ in Balingen eingeladen. Dort steigt die Warm-up-Party für das „Easter Cross 2026“.

Weitere Informationen über www.easter-cross.de

Vorverkauf

Tickets für das Easter Cross 2026

gibt es online über www.easter-cross.de/tickets, bei der Stadt Oberndorf, Bäckerei Stemke auf dem Lindenhof „Musikbox“ Rottweil, bei den Kreissparkassen-Filialen im Landkreis Rottweil, im „Sonnenkeller“ Balingen, „Antisocial-Store“ Vöhringen, „Randaleshop“ in Schiltach-Hinterlehengericht, „Soundservice“ VS-Villingen, Jugendhaus Spektrum VS-Schwenningen