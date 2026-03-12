Festival in Obendorf: Beim „Easter Cross“kommen nicht nur Metalheads auf ihre Kosten

Der Vorverkauf für das Festival mit J.B.O., Rage, Ignite und vielen mehr in der Oberndorfer Neckarhalle läuft. Und die 15 Bands versprechen ein besonderes Osterwochenende.
Es sind zwar noch gut drei Wochen hin, allerdings sind bereits gut zwei Drittel des KartenKontingents im Vorverkauf rausgegangen: Das „Easter Cross“ ist trotz seines großen Netzwerks mit entsprechenden Vorverkaufsstellen normalerweise eher ein Festival, bei dem der Vorverkauf langsam anzieht. Heißt auch: an der Abendkasse könnte es eng werden. Und das Team hat ja schon das Ziel ausgegeben: „Ausverkauft natürlich.“