Festival in Lörrach: Old-School-Kabarett und Flinta-Slam

Als Patrick Dengl, seit 2017 Nellie-Geschäftsführer, damals mit seiner Festivalidee an den früheren Burghof-Chef Markus Muffler herantrat, stieß er auf offene Ohren. „Gerade zum Jahresstart, wenn veranstaltungsmäßig ein kleines Vakuum herrscht, ist das Festival genau richtig platziert“, so Dengl. Seit 2020 findet die Reihe statt, nur einmal durch Corona unterbrochen und heute gemeinsam fortgeführt mit Burghof-Geschäftsführer Timo Sadovnik.

Insgesamt zwölf Termine Beim Pressetermin stellten die Macher das Programm des „Kabarett-Comedy-Wort-Festivals“ vor. Die Begeisterung war spürbar. „Wir bekommen zusammen eine tolle Mischung hin“, freut sich Nadja Stocker (Programmassistenz Burghof). Die Reihe sei über die Jahre gut gewachsen. Von Newcomern bis zu klingenden Namen, von Comedy über politisches bis zum Musikkabarett reicht die Palette: „Für jeden Geschmack und alle Generationen ist etwas dabei“.

Insgesamt stehen zwölf Termine auf dem Programm, sieben im Nellie Nashorn und fünf im Burghof. Los geht es am Samstag, 17. Januar, mit dem preisgekrönten Autor und Komiker „Sebastian 23“ im Nellie. Dort wird es auch drei Termine mit freiem Eintritt beziehungsweise auf Spendenbasis geben, was Patrick Dengl besonders am Herzen liegt. Den Auftakt macht dabei am 23. Januar die Kunstbühne, bei der regionale Künstlerinnen und Künstler aller Sparten – ob Musik, Literatur, darstellende Kunst, Comedy, Tanz oder anderes – jeweils 15 Minuten lang ihr Können präsentieren. Eine Woche später, am 30. Januar, tritt der Illusionist, Mentalist und Ex-Theologe Philipp Oberlohr ebenfalls bei freiem Eintritt auf. Den Abschluss dieser offenen Formate bildet am 13. Februar Nellies Poetry Flinta Slam, moderiert von Linnea Gehlert, die eigens für diesen Anlass wieder nach Lörrach kommt.

Auch auf Ralf Senkel freut sich Dengl: Der Alltagsphilosoph aus dem Ruhrgebiet lässt am 6. Februar im Nellie „im positiven Sinne Old-School-Kabarett aus der Sicht des kleinen Mannes“ in moderner Form wiederaufleben.

Stephanie Staib (Pressearbeit Nellie) empfiehlt unter anderem Lucie Mackert und Peter Fischer alias „Duo Mackefisch“, das am 24. Januar im Nellie gastiert – die beiden, auch privat ein Paar, hatten schon bei der Saisoneröffnung im September 2024 das Publikum begeistert.

Helene Bockhorst und Claus von Wagner

Wie rasant die Karriere von Komikerin Helene Bockhorst verlaufen ist, zeigt sich auch in Lörrach: War die Künstlerin 2020 noch bei der Festivalpremiere im Nellie aufgetreten, füllt sie nun am 22. Januar den Saal im Burghof. Ebenfalls dort tritt am 11. Februar Claus von Wagner auf, der nach längerer Pause sein neues Soloprogramm „Projekt Equilibrium“ präsentiert – es ist sein zweiter Auftritt im Burghof. Nadja Stocker freut sich zudem auf das philosophisch-feministische Programm von Comedienne und Psychologin Lara Ermer (31. Januar, Nellie). Weitere Höhepunkte sind das Duo Ass-Dur (28. Januar, Burghof) sowie Jan Philipp Zymny mit seiner „illegalen Straßentherapie“ (5. Februar, Burghof). Der Auftritt von Cossu am 30. Januar im Burghof ist bereits ausverkauft.

Tickets und Programm unter www.burghof.com und www.nellie-nashorn.de.