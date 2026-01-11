Festival in Lörrach: Old-School-Kabarett und Flinta-Slam

Vom 17. Januar bis 13. Februar präsentieren der Burghof und das Nellie Nashorn zum sechsten Mal die gemeinsame Reihe „Worthasenohrenart“.
Als Patrick Dengl, seit 2017 Nellie-Geschäftsführer, damals mit seiner Festivalidee an den früheren Burghof-Chef Markus Muffler herantrat, stieß er auf offene Ohren. „Gerade zum Jahresstart, wenn veranstaltungsmäßig ein kleines Vakuum herrscht, ist das Festival genau richtig platziert“, so Dengl. Seit 2020 findet die Reihe statt, nur einmal durch Corona unterbrochen und heute gemeinsam fortgeführt mit Burghof-Geschäftsführer Timo Sadovnik.