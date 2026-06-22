Festival in Lörrach: Konzertmuschel wird zur Fête de la Musique wiedererweckt

Weltweit wurde am 21. Juni die Fête de la Musique gefeiert – in Lörrach fand die Veranstaltung im Rosenfelspark statt. Die Fête de la Musique lebt von den Menschen, die sie gestalten: Musiker, Veranstalter, Partner, Ehrenamtliche und Besucher. Gemeinsam verwandeln sie am 21. Juni Städte und Gemeinden in offene Bühnen für Musik, Begegnung und kulturelle Vielfalt. Der ehrenamtliche Organisator in Lörrach heißt Stephan Sinn und kommt ursprünglich aus Thüringen.

Organisator ist eine Art Franchisenehmer Zum ersten Mal besuchte er die Fête de la Musique in Straßburg, wo er auch studiert hat. Er mochte die Verbindung von Straßenmusik mit anderen musikalischen Darbietungen verschiedenster Art auf Anhieb. Über Freunde wurde die Idee an ihn herangetragen, doch einmal in Lörrach eine Fête de la Musique zu organisieren. „Der Organisator ist eine Art „unentgeltlicher Franchisenehmer“, erklärte er unserer Zeitung, „Er organisiert die ganze Veranstaltung nach den Möglichkeiten vor Ort, zusammen mit vielen Helfern und Freiwilligen unter dem Dach des Fête de la Musique–Netzwerks. Es gibt nicht viele Vorgaben, aber die Veranstaltung muss umsonst sein, die Künstler bekommen keine Gage und es muss am 21. Juni stattfinden.“ Sinn knüpfte Kontakte in Lörrach mit Joachim Sendelbach von der Musikschule „Take your teacher home“ und Mentor Shalijani vom Tanzwerk Dreiländereck. Über diese und die öffentliche Bewerbungs-Webseite fanden sich viele Bands, Musiker und Tänzer, die bei der Fête de la Musique im Rosenfelspark mitmachen wollten.

24 Ensembles, Bands und Einzelkünstler

Insgesamt traten an der Veranstaltung 24 Ensembles, Band und Einzelkünstler auf, darunter das Cinematic Ensemble der Musikschule TYTH, Peter Reimtgut & Band, mit Deejay Vax ein DJ-Kollektiv aus Basel, die auch die Technik auf der kleinen Bühne beim Haltepunkt-Kiosk stellten, eine Hip-Hop-Gruppe namens AKS und viele andere Künstler. Veranstalter Sinn hatte schon Bedenken, ob bei dem sehr heißen Wetter überhaupt viele Besucher kommen würden, aber selbst am Nachmittag seien schon recht viele Besucher dagewesen und gegen Abend füllte sich der Rosenfelspark vor allem zum Auftritt von Peter Reimtgut und seiner Band auf der „großen Bühne“ in der wiederbelebten Konzertmuschel im Rosenfelspark. Aber auch vor der kleinen Bühne beim Haltepunkt hatte sich viele Besucher eingefunden, um den Hip-Hop-Klängen von AKS zu lauschen. Vor Peter Reimtgut rockten Maxoon die große Bühne mit griffigem Bluesrock nach Art von Jimi Hendrix. Je nach Lust, Laune und Geschmack konnten die Besucher zwischen beiden Bühnen im kühlen Schatten der großen Bäume im Rosenfelspark hin und her flanieren und sich beim Haltepunk-Kiosk oder vor der Konzertmuschel mit Essen und Getränken eindecken. Auch für die Kinder, die der Musik nicht so viel abgewinnen konnten, gab es mit zwei Spielplätzen und großen Rasenflächen genügend Platz und viele Möglichkeiten, um zu spielen.

„Ein idealer Ort für eine solche Veranstaltung“, fand der Organisator Stephan Sinn. Auch eine Besuchergruppe aus Lörrach war begeistert von dem musikalischen Angebot und vor allem davon, dass die Konzertmuschel im Rosenfelspark endlich wieder einmal bespielt wurde.

Und so klang dieser Sommerabend mit Elektroklängen der DJs „ND Wave“ und „Kincald“ auf beiden Bühnen und kühlen Getränken „gechillt“ aus.