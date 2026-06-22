Festival in Lörrach: Konzertmuschel wird zur Fête de la Musique wiedererweckt

Der Lörracher Ableger der weltweiten Veranstaltungsreihe lockte viele Besucher in den Rosenfelspark.
Weltweit wurde am 21. Juni die Fête de la Musique gefeiert – in Lörrach fand die Veranstaltung im Rosenfelspark statt. Die Fête de la Musique lebt von den Menschen, die sie gestalten: Musiker, Veranstalter, Partner, Ehrenamtliche und Besucher. Gemeinsam verwandeln sie am 21. Juni Städte und Gemeinden in offene Bühnen für Musik, Begegnung und kulturelle Vielfalt. Der ehrenamtliche Organisator in Lörrach heißt Stephan Sinn und kommt ursprünglich aus Thüringen.