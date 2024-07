Ein kleines Festival knüpft im Rosenfelder Stadtteil an die Tradition des großen Balinger Musiktreffens an.

Seit 2015 haben jedes Jahr Besucher des Balinger „Bang your head“-Festivals (BYH) in Leidringen Unterkunft gefunden. Die einzelnen Gruppen lernten sich dort kennen und freundeten sich an.

So wurde es Tradition, dass nach dem Ende des BYH am Samstagabend Andy Falk, begeisterter Musiker aus Karlsruhe, spätabends noch seine Gitarre holte und im Frühstücksraum für die Gäste bis zum frühen Morgen spielte. Aufgrund der mehrfachen Absage des Festivals wegen Corona beschloss die Gruppe, die sich mittlerweile zu den „Metal Piratez“ zusammengefunden hatte, trotzdem nach Leidringen zu kommen. Dort wollten sie sich treffen und Andys Konzert als Highlight veranstalten.

Durch die jahrelangen Besuche der Festivalgänger zum BYH in Balingen kannten die Gäste des Leidringer Gästehauses den Ort und die Leidringer sehr gut. Sie wurden immer freundlich aufgenommen und niemand fremdelte mit der Gruppe, die schwarze Klamotten und Tattos trug. So fanden sich 2022 auch einige Zaungäste auf der Terrasse des Gästehauses ein, als Andy an einem schönen Sommerabend für alle spielte.

Uwe Schwarz (Cajon) unterstützt Andy Falk (Gitarre) bei dessen Auftritt. Foto: Heike Lohner

Nach dem endgültigen Ende des BYH wegen des Tods des Veranstalters Horst Franz brachen Wehmut und Traurigkeit aus. Es war klar, dass die regelmäßigen Besuche ohne Festival enden könnten.

Deshalb kam der Vorschlag der Gäste, ein kleines Festival für und in Leidringen in etwas größerem Rahmen als auf einer Terrasse zu veranstalten. Ein mehrköpfiges Planungsteam machte sich im Herbst 2023 daran, dieses zu organisieren.

Verbindungen zu Bands waren vorhanden und diese waren sogar bereit, kostenlos in Leidringen aufzutreten. Dank der Bereitstellung eines Festivalgeländes durch Günter Etter, dessen Glaserei am Ortsausgang hervorragend für solch ein Vorgaben geeignet war, konnte mit der Planung begonnen werden. Das Motto lautete „Hi Bang – zusammenkommen auf dem Kleinen Heuberg“. Da die Bands kostenlos auftraten, waren sich die Organisatoren einig, den Musikgenuss ohne Eintritt anzubieten.

Musikgenuss bei freiem Eintritt

Die acht Vereine im Ort waren schnell überzeugt, dass et was Tolles starten könnte. Sie haben Helfer und Ausrüstung bereitgestellt und so konnte das Festival am vergangenen Samstagabend bei bestem Wetter starten. Alt und Jung strömte gut gelaunt aufs Festivalgelände und warteten gespannt auf die Bands.

Begonnen hat das Konzert mit einem Auftritt von Andy Falk, der den Abend moderierte. Er wurde von Uwe Schwarz an der Cajon unterstützt, spielte Klassiker der Rock- und Popmusik und stimmte die Gäste auf einen langen Abend ein.

Viele warteten gespannt auf den Auftritt von „The Dirty Basements“ aus Heidelberg. Deren charismatische Sängerin Kathy hatte die Besucher von der ersten Minute an im Griff.

Die Gäste gingen begeistert mit und bald füllte sich die Tanzfläche vor der Bühne. Nach einer Stunde wurde die Band unter großen Applaus verabschiedet.

„Burnerhead“ aus der Pfalz rocken die Bühne am Leidringer Ortsrand. Foto: Heike Lohner

Danach lieferte „Burnerhead“ aus der Pfalz soliden Rock vom Allerfeinsten und es gab kein Halten mehr. Immer mehr Besucher rockten und tanzten mit, nur unterbrochen von Trinkpausen, die das Thekenpersonal fleißig meisterte.

In der Spielpause war ein Feuerwerk zu bewundern, das Günter Etter als Überraschung spendiert hatte. Mit viel Beifall verfolgten die Gäste die bunten Lichter am Nachthimmel.

Nachdem „Burnerhead“ unter großem Beifall ihr Programm beendet hatte, ging es noch lange nicht nach Hause: Bis in die frühen Morgenstunden spielte „DJ Max“ Stimmungslieder und lud weiter zum Tanzen ein.