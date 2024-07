Wolfweez zieht wieder Hunderte an

Festival in Irslingen

„April Art" rocken die Bühne.

Zwei Tage lang war Irslingen wieder das Mekka der Rock- und Heavy-Metalszene. In Scharen pilgerten am Wochenende die Musikfans zum mittlerweile sechsten Wolfweez Open Air Festival der Irslinger Musikinitiative in das Wäldle oberhalb des Dietinger Teilorts.