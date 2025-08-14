Festival in Grünmettstetten: Green City Beats erhält Neuauflage

Große DJs warten bei den „Green City Beats“ des Musikvereins Grünmettstetten am 19. September auf mehr als 1000 Besucher. Für den Verein hat das Event eine große Bedeutung.

Lunax, 2 Engel & Charlie und DJ Philhouse stehen am Freitag, 19. September, auf der Bühne des Grünmettstetter Festivals Green City Beats. Zum zweiten Mal nach der Premiere in vergangenen Jahr hat sich der Musikverein Harmonie Grünmettstetten dazu entschieden, das Festival zu veranstalten. Erwartet werden mehr als 1000 Besucher.

Anna-Lena Bok aus der Vorstandschaft des Vereins sagt: „Wieder einmal hatten wir riesige Lust, große DJs in das doch eher kleine Grünmettstetten zu holen – und mit allen Feierfreudigen aus nah und fern eine unvergessliche Nacht zu erleben. Die Organisation macht uns jedes Mal großen Spaß, und ganz nebenbei wird auch der Zusammenhalt in unserem Verein dadurch gestärkt.“

Bok berichtet, was dem Musikverein schon bei der Premiere von Green City Beats im vergangenen Jahr besonders gefallen hat. „Eine ausverkaufte Veranstaltung – das ist die schönste Bestätigung für die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die hinter einer Veranstaltung dieser Größenordnung stehen. Die Organisation und Durchführung erfordert unzählige Arbeitsstunden, die jedoch mit Freude investiert werden – vor allem, wenn der Zuspruch da ist. Im prall gefüllten Zelt herrschte zudem eine fantastische Stimmung. Dank der mitreißenden Beats unserer DJs und vor allem durch unsere großartigen Gäste wurde die Nacht zu einem unvergesslichen Erlebnis. Alle waren in bester Feierlaune und tanzten bis in die frühen Morgenstunden.“

2 Engel & Charlie und Lunax

Musikalisch orientiert sich Green City Beats in diesem Jahr an der Premiere. Anna-Lena Bok sagt: „Wir freuen uns besonders, 2 Engel & Charlie zum ersten Mal bei uns begrüßen zu dürfen. Das DJ-Duo ist unter anderem bekannt durch Hits wie „Erinner mich“ und „Nicht nach Hause“ und hat dieses Jahr bereits bei namhaften Festivals wie dem Parookaville und dem Open Beatz für Stimmung gesorgt. Mit ihrem Auftritt beim Green City Beats feiern sie gleichzeitig ihre Premiere in unserer Region.“

Viele Besucher dürften sich auch auf die Djane und Musikproduzentin Lunax freuen, die bereits im vergangenen Jahr in Grünmettstetten aufgetreten ist. Den Einstieg in die Partynacht macht DJ Philhouse. Er ist seit mehreren Jahren fester Bestandteil bei verschiedenen Partys in Grünmettstetten.

Unsere Empfehlung für Sie 50 Jahre Musikverein Grünmettstetten Großer Besucherandrang am Jubiläumswochenende Wenn in Grünmettstetten der Duft von herzhafter Schlachtplatte in der Luft liegt und zahlreiche Oldtimer in Richtung Sportplatz tuckern, dann ist das alljährliche Herbstfest des Musikvereins (MV) Harmonie Grünmettstetten der Auslöser.

Was noch zur Party gehört

Den Besuchern möchte der Musikverein auch über das hochkarätige Line-up hinaus ein gelungenes Fest bieten. Bok sagt: „Auch kulinarisch beziehungsweise „getränketechnisch“ haben wir in diesem Jahr einiges zu bieten. Wir greifen den aktuellen Hype auf und bieten zum ersten Mal Korn-Eistee/Bachwasser an. Natürlich gibt es auch wieder unser gewohnt breites Angebot: von klassischen Bar-Drinks über Aperol, Bier, Wein bis hin zum beliebten Weizenstand ist für jeden Geschmack etwas dabei. Und für alle, die dann noch nicht genug haben: An unserer Shotbar darf sich wieder quer durchprobiert werden.“

Green City Beats hat mit dem Musikverein Grünmettstetten als Organisator das Potenzial, zu einer etablierten Veranstaltung zu werden. Nach einer Fortsetzung des Events in zukünftigen Jahren gefragt, sagt Anna-Lena Bok: „Wir sind organisatorisch aktuell sehr gut aufgestellt. Dadurch ist unser Verein auch motiviert, weiterhin Veranstaltungen dieser Art zu planen und durchzuführen.“

Green City Beats und Herbstfest

Karten

Karten für Green City Beats sind aktuell im Vorverkauf für 19,65 Euro erhältlich. Beginn der Veranstaltung ist am Freitag, 19. September, um 20 Uhr auf dem Festplatz in Horb-Grünmettstetten.

Herbstfest

Im Anschluss an Green City Beats findet am Samstag und Sonntag, 20. und 21. September, das Herbstfest des Musikvereins Grünmettstetten auf dem Festplatz statt. Von 11 bis 13 Uhr gibt es eine Schlachtplatte to go, ab 16 Uhr ist Festbetrieb. Am Sonntag ist ab 10 Uhr Festbetrieb. Unter anderem steht ein Neutraktorentreffen mit Landtechnikschau auf dem Programm.