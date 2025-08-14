Festival in Grünmettstetten: Green City Beats erhält Neuauflage

Große DJs warten bei den „Green City Beats“ des Musikvereins Grünmettstetten am 19. September auf mehr als 1000 Besucher. Für den Verein hat das Event eine große Bedeutung.
Lunax, 2 Engel & Charlie und DJ Philhouse stehen am Freitag, 19. September, auf der Bühne des Grünmettstetter Festivals Green City Beats. Zum zweiten Mal nach der Premiere in vergangenen Jahr hat sich der Musikverein Harmonie Grünmettstetten dazu entschieden, das Festival zu veranstalten. Erwartet werden mehr als 1000 Besucher.