1 Treten im F23 auf: „Undertow“ Foto: Cindy Brand

Zwei Tage Heavy Metal satt stehen im F23 in Freudenstadt auf dem Programm. Der „Metal Summit“ geht am Freitag und Samstag, 21. und 22. März, in die dritte Runde. Vier Bands sind heuer am Start.