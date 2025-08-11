Festival in Freudenstadt: Kulturgarten lockt Hunderte Besucher an

Die Eröffnung des diesjährigen Kulturgartens in Freudenstadt mit der Beatles Tribute-Band Help! schlug unerwartet hohe Wellen. Stimmung und Konzertklänge schwammen in Nostalgie.

Veranstaltungsleiterin Corinna Gerlach von der Freudenstadt Tourismus weiß es genau: 564 Besucher strömten am Freitagabend zum Konzert der Coverband in den Kurgarten. Mit einem solchen Zuspruch hatte niemand gerechnet. Dementsprechend knapp waren die Sitzgelegenheiten, was hier und da Naserümpfen verursachte. Gerlach tröstete sich damit, dass ein solch musikalisches Ereignis kein „Sitzplatzereignis“ sei, sondern zu Bewegung und Tanz verlocke. Etwas angestrengt durch das unerwartete Publikumsinteresse konnte Gerlach festhalten, dass sie „unglaublich glücklich“ mit der Auftaktveranstaltung sei.

Viele Gäste ließen sich nicht zweimal bitten: Schon bei den ersten Klängen trauten sie sich auf die Tanzfläche. Die Beatlemania der 60er-Jahre war nicht allein eine musikalische Revolution, sondern stellte gesellschaftliche Traditionen auf den Kopf. Totalpessimisten wollten seinerzeit gar Anzeichen des Untergangs des Abendlandes erkennen.

Zahlreiche Ohrwürmer

Die Beatles Tribute Band Help!, eine Formation mit ausgewiesenen, international gefragten Könnern, blieb im Kurgarten nichts schuldig. Rund zwei Stunden lang riefen Ernie Mendillo, Ziga Stanonik, Alen Kovse und Anze Semrov den musikalischen Nachlass der legendären Vorbilder in Erinnerung. Das Publikum, in Gänze weit über das Backfischalter hinaus, war mit den zahlreichen Ohrwürmern bestens vertraut.

Freilich bleiben George Harrison, Paul McCartney, John Lennon und Ringo Starr Originale, die sich nicht deckungsgleich kopieren lassen. So mischte sich gelegentlich der eine oder andere schiefe Ton in das konzertante Gesamtbild. Dennoch schafften es die Covermusiker, die sich auch äußerlich an den Liverpooler Vorbildern orientierten, eine gelöste, positive Stimmung auszulösen. Diese wiederum wurde auch begünstigt durch die idealen Wetterverhältnisse.

Gute Stimmung herrschte im Publikum. Foto: Gerhard Keck

Eine Zufallsbefragung unter den Gästen förderte zutage, was an der ersten Kulturgarten-Veranstaltung so positiv wirkte. Übereinstimmend war von einer „tollen Stimmung“ die Rede. Sylvia Herrmann aus Wittendorf hob darüber hinaus auf die „tolle Musik“ ab, die höchst anregend gewirkt habe. Dieser Einschätzung konnte sich Bärbel Leiser aus Dietersweiler anschließen. Die Beatles hätten ihr schon immer gut gefallen, und in jungen Jahren habe sie deren Lieder auf ihrer Gitarre nachgespielt. Überhaupt sei der Kulturgarten eine „klasse Sache“, die viele Leute in positiver Stimmung zusammenbringe.

Meinung von Experten

Zwei Musikexperten, die es wissen müssen, Christof Ruetz und Hartmut John aus Freudenstadt, bescheinigten der Band hohe musikalische Potenz. Ruetz hat die Beatles stets geschätzt. Ihre Studiotechnik habe epochal gewirkt und sie hätten musikhistorisch Fakten geschaffen. John hat, wie er sagt, die Beatles wegen ihrer eingängigen Lieder „immer gern gehabt“. Am Konzertabend im Kurgarten gefiel ihm besonders, dass die Coverband alle Klassiker zum Besten gegeben habe.

Gerlach hatte nach der ersten Runde des Kulturgartens allen Grund zum Frohlocken: Auch am Samstag und Sonntag wurden die Erwartungen hinsichtlich des Publikumszuspruchs mit rund 500 beziehungsweise 460 Gästen weit übertroffen. Am kommenden Wochenende geht der Kulturgarten als Open-Air-Festival in die zweite Runde.