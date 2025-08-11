Festival in Freudenstadt: Kulturgarten lockt Hunderte Besucher an

Die Eröffnung des diesjährigen Kulturgartens in Freudenstadt mit der Beatles Tribute-Band Help! schlug unerwartet hohe Wellen. Stimmung und Konzertklänge schwammen in Nostalgie.
Veranstaltungsleiterin Corinna Gerlach von der Freudenstadt Tourismus weiß es genau: 564 Besucher strömten am Freitagabend zum Konzert der Coverband in den Kurgarten. Mit einem solchen Zuspruch hatte niemand gerechnet. Dementsprechend knapp waren die Sitzgelegenheiten, was hier und da Naserümpfen verursachte. Gerlach tröstete sich damit, dass ein solch musikalisches Ereignis kein „Sitzplatzereignis“ sei, sondern zu Bewegung und Tanz verlocke. Etwas angestrengt durch das unerwartete Publikumsinteresse konnte Gerlach festhalten, dass sie „unglaublich glücklich“ mit der Auftaktveranstaltung sei.