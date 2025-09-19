Festival in Dormettingen: Frustrierte Besucher erwägen Klage gegen Elements-Veranstalter

Nach der erneuten Absage des Elements Festival in Dormettingen wächst bei vielen Fans der Frust. Nun steht eine Sammelklage im Raum.
Das Elements-Festival in Dormettingen, das zuletzt 2022 stattfand, ist auch in diesem Jahr abgesagt worden. Warum? Unklar. Eine offizielle Begründung der Veranstalter gibt es bis heute nicht. Zwar hatte sich die TMT Produktions GmbH vor rund einem Monat über eine Kanzlei geäußert und auf „interne Umstände“ sowie gestiegene Kosten verwiesen, doch konkrete Antworten blieben aus.