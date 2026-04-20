Festival in Donaueschingen: Zum Abschluss ein musikalisches Feuerwerk

Das Württembergische Kammerorchester und Ausnahmeviolinist Niklas Liepe spielen in Donaueschingen beim Abschlusskonzert des Hörbaar-Festivals.
Im Rahmen des Hörbaar-Festivals der Musikfreunde erwartet das Publikum am Sonntag, 10. Mai, 19 Uhr, ein Konzertabend voller Energie, Virtuosität und klanglicher Raffinesse. Das Württembergische Kammerorchester Heilbronn widmet sich zwei Meisterwerken der Romantik: Ludwig van Beethovens mitreißender 7. Sinfonie sowie Felix Mendelssohn Bartholdys berühmtem Violinkonzert e-Moll op. 64.