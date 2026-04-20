Festival in Donaueschingen: Zum Abschluss ein musikalisches Feuerwerk

Das Württembergische Kammerorchester und Ausnahmeviolinist Niklas Liepe spielen in Donaueschingen beim Abschlusskonzert des Hörbaar-Festivals.

Im Rahmen des Hörbaar-Festivals der Musikfreunde erwartet das Publikum am Sonntag, 10. Mai, 19 Uhr, ein Konzertabend voller Energie, Virtuosität und klanglicher Raffinesse. Das Württembergische Kammerorchester Heilbronn widmet sich zwei Meisterwerken der Romantik: Ludwig van Beethovens mitreißender 7. Sinfonie sowie Felix Mendelssohn Bartholdys berühmtem Violinkonzert e-Moll op. 64.

Als Solist ist mit Niklas Liepe einer der spannendsten Geiger seiner Generation zu erleben. Der Ausnahmemusiker begeistert nicht nur durch technische Brillanz, sondern vor allem durch seine unverwechselbare künstlerische Handschrift. Die Geigenlegende Gidon Kremer würdigte ihn als „eindrucksvolle künstlerische Persönlichkeit“ – ein Prädikat, das Liepe mit seinen ebenso mutigen wie fein durchdachten Interpretationen eindrucksvoll einlöst. Statt sich auf Altbewährtes zu verlassen, sucht er gezielt nach neuen Perspektiven auf bekannte Werke und schafft so Konzerterlebnisse von besonderer Intensität.

Für seine Einspielungen wurde Liepe 2021 mit dem Opus Klassik ausgezeichnet, einem der renommiertesten Preise der Musikbranche. Gemeinsam mit dem Württembergischen Kammerorchester Heilbronn steht er an diesem Abend unter der Leitung von Joseph Bastian.

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Das Konzert findet im Strawinsky-Saal der Donaueschinger Donauhallen statt und verspricht einen Abend, der Tradition und frische Impulse auf höchstem Niveau verbindet.

Karten

Tickets

Tickets gibt es zum Preis von 30 und 28 Euro bei den Ticketportalen Vibus und Reservix, telefonisch unter 0771/85 74 50 oder in der Tourist-Information Donaueschingen (Karlstraße 58). Tickets können auch im Rahmen des Wahl-Abonnements erworben werden – dann gibt es auf drei beziehungsweise fünf Veranstaltungen einen Rabatt von 15 Prozent. Weitere Informationen hierzu sind telefonisch unter 0771/85 72 64 und per E-Mail an info@musikfreunde-donaueschingen.de erhältlich.