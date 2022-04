4 In diesem Jahr hat man es geschafft die beste europäische ACDC Tribute Band mit weiblichem Lineup zu verpflichten. Foto: Erik Bohnenstengel

Deißlingen - Ein Sommer ohne Festivals? Das war für den Deißlinger Musiker André Ernst undenkbar. Er nutzte die Pandemie nicht nur dafür, eigene Songs zu produzieren, sondern auch, um allen, denen es wie ihm ging, eine Freude zu machen. So organisierte er im Sommer 2020 die ersten Kornkammerkonzerte in Deißlingen – benannt nach dem Veranstaltungsort in der Bittelbrunnenstraße, der Scheune "Auf Beck" von Peter Emminger, die eigentlich für die Stroh- und Getreidelagerung genutzt wird und seit zwei Jahren einmal im Jahr zum Kulturraum wird.

Auftakt war ein Erfolg

Und der Auftakt mit vier Tagen Live-Musik war mit rund 500 Besuchern so ein großer Erfolg, dass das Ganze im Jahr darauf erneut veranstaltet wurde. Seit 2021 sorgen zu Ernsts Freude zudem die "Glutsbrüder als eingespieltes Team dafür, dass sich Organisationsarbeit, Aufbau und alle anderen Aufgaben auf mehrere verlässliche Schultern verteilen.

Rock’n’Roll, Indie, Crossover-Rock, Blues, Polkamusik –­ es gibt kaum etwas, das es in zwei Jahren Kornkammerkonzerten (KoKaKo) noch nicht zu hören gab, könnte man denken. Irrtum, denn in diesem Jahr wird es zudem noch klassisch.

Das kleine Festival, das anfangs eine Art Übergangslösung war, hat sich nun einen Platz im Deißlinger Veranstaltungskalender erkämpft. Für Organisator André Ernst war es keine Frage, dass es auch 2022 stattfinden soll, wenn auch etwas früher als es KoKaKo-Fans gewöhnt sind. Das hat ganz praktische Gründe. "Ich wollte damit anderen Festivals aus dem Weg gehen, damit sich Musikfans nicht entscheiden müssen", sagt er. Deshalb wird das Deißlinger Festival zwischen Rottweiler Jazzfest und Ferienzauber stattfinden: vom 15. bis zum 19. Juni.

Bunt gemischtes Programm

"Diesmal geht es auch schon an einem Mittwoch los, weil der Donnerstag mit Fronleichnam ein Feiertag ist", erklärt Ernst. Was bleibt, ist ein bunt gemischtes Programm, in dem sich verschiedene Musikgeschmäcker wiederfinden. Los geht es am Mittwoch, 15. Juni, mit Party-Power-Blasmusik. "Blaska" ist eine Partyband aus dem Hegau, die Blasmusik spritzig und modern interpretiert. Aktuelle Charthits, Schlagerhymnen, Rockklassiker und Clubsounds sind gleichermaßen zu hören – aber eben in Blasmusik-Gewand.

Kornkammer goes Opera

Zu Fronleichnam am Donnerstag, 16. Juni, gibt es dann einen Stilbruch. "Ich wollte es an diesem Abend bewusst ruhiger halten", sagt André Ernst. "KornKammer goes Opera" lautet das Motto. Tenor Thembi Nkosi, Sopranistin Alice Fuder und Pianist Ivan Moisieiev standen auf internationalen Theaterbühnen und bringen an diesem Abend weltbekannte Arien und Duette von Verdi, Donizetti und Puccini zu Gehör. Große Gefühle und atemberaubende Stimmakrobatik werden versprochen. "Mit Alice habe ich schon einmal ein musikalisches Projekt gemacht. Ich freue mich, dass wir diesmal auch Klassik bieten können", so der Deißlinger.

Tanzen und singen

Am Freitag, 17. Juni, heißt es dann Heimatabend. "absperr-band + intakt" treten auf – trotz des jungen Alters des Festivals schon quasi Tradition. 2021 war der Heimatabend innerhalb von nicht einmal 24 Stunden ausverkauft. Mitsingen, tanzen, abgehen – in diesem Jahr werde das besonders viel Spaß machen, da man sich laut aktueller Regeln frei bewegen könne und keine Maske tragen müsse, sagt Ernst. Bei "absperr-band" wird der 28-Jährige selbst dabei sein.

Rock-Knaller

Auf den Act am Samstag, 18. Juni, ist er übrigens besonders stolz. Schließlich habe er es geschafft, Europas beste AC/DC-Tribute-Band mit ausschließlich weiblichem Line-up nach Deißlingen zu holen. "She’s got Balls" besteht aus fünf Profimusikerinnen und einer Sängerin, die zur "Besten Deutschen Metalsängerin" gekürt wurde. "Die Bandmitglieder reisen extra aus fünf verschiedenen Bundesländern an. Das wird einfach super", freut sich André Ernst.

Der Sonntag, 19. Juni, wird mit einem gemütlichen Frühschoppen und den aus dem SWR bekannten "Heimathelden" gestartet. Man darf sich auf Egerländer Polkaklänge, Oberkrainer und eigenwilligen Arrangements aus der Schlagermusik freuen. Bei gutem Wetter findet die Veranstaltung im Freien statt – "Panoramablick übers Ländle inklusive", sagt Ernst. Der Eintritt ist frei.

Songwriter Sunday

Am Abend heißt es "Songwriter Sunday". Silke Vogt, Volker Basler, Sebastian Schnitzer, Tommy Sausen, Joo Aiple und André Ernst haben gemeinsam, dass sie ganz besondere Stimmen haben und ausdrucksstarke Instrumentalisten sind. Zarte, zerbrechliche Melodien wechseln sich mit ungezügelter Energie ab – immer dabei ist eine Botschaft, die berührt. Die Songwriter singen über Themen mitten aus dem Leben.

Tickets und Zeiten

Neu ist, dass es diesmal auch einen Festivalpass gibt, der 40 Euro kostet und mit dem sich alle Kornkammerkonzerte genießen lassen. Ansonsten kosten Tickets zwischen acht und 15 Euro. Die Konzerte beginnen jeweils um 20 Uhr (Sonntagmorgen um 10 Uhr). Am Donnerstag und Sonntag werden die Sitzplätze begrenzt sein. Tickets gibt es ab sofort im Vorverkauf bei der Bäckerei Knaus in Deißlingen (Uhlandstraße 12) oder online (ausdrucken oder QR-Code vorzeigen) unter www.kornkammerkonzerte.info/tickets. Sollte ein Gewinn erzielt werden, so wird ein Großteil gespendet, wie André Ernst mitteilt.

Weitere Infos gibt es unter www.instagram.com/kornkammerkonzerte und www.kornkammerkonzerte.info