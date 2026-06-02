Festival in Calw: Diese zehn Bands stehen Ende Juli bei Rock am Brühl auf der Bühne

Beim zweiten Rock am Brühl-Festival versprechen die Organisatoren vom Kulturbüro der Stadt Calw für den 24. und 25. Juli ehrliche, handgemachte Rockmusik.
Besonders stolz sind die Organisatoren, auch Nachwuchsmusikern eine Bühne zu bieten. Bei freiem Eintritt werden insgesamt zehn Bands die Wiese zum Beben bringen. Alle Gruppen haben dabei einen Calwer Bezug. Während aber bei neun Acts teils die gesamte Band oder mindestens ein Mitglied in Calw oder Stadtteil wohnt, kommt eine Combo hingegen nicht mal aus Deutschland – dennoch ist der Bogen zu Calw gespannt, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.