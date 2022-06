1 Sein Auftritt beginnt um 20 Uhr in der Konzertarena auf dem Festplatz Aue: Pop-Star Lukas Graham. Foto: red

Das Baiersbronner Open Air soll am 25. Juni stattfinden. Mit dabei sind die Band Silbermond und Sänger Lukas Graham.















Link kopiert

Baiersbronn - Zweimal zwang die Pandemie zum Verschieben, doch diesen Samstag ist es so weit: Am 25. Juni findet das vierte Baiersbronn Open Air statt. Neben Headliner Silbermond steht der dänische Überflieger Lukas Graham auf der Bühne. Eingestimmt werden die Open-Air-Besucher von den beiden Support- Acts Egon Werler und Malik Harris. Restkarten sind noch im Vorverkauf erhältlich, Karten aus den Vorjahren behalten ihre Gültigkeit.

Das Baiersbronn Open Air beginnt um 17 Uhr mit dem Einlass in die Konzertarena auf dem Festplatz Aue. Ab 18 Uhr legt Radio-Regenbogen- DJ Daniel zum Warm-up auf, bevor ab 18.40 Uhr die beiden Support-Acts Egon Werler und Malik Harris auf der Bühne stehen. Um 20 Uhr begrüßen die Morgenshow-Moderatoren Jens Schneider und Cristina Klee gemeinsam mit dem Baiersbronner Bürgermeister Michael Ruf Lukas Graham zu seinem Auftritt. Um 21.50 Uhr startet die Show von Silbermond. Den Abschluss bildet von 23.20 bis 1 Uhr nochmals DJ Daniel.

Das Open Air wird von zahlreichen ehrenamtlichen Helfern der Baiersbronner Feuerwehr, des Harmonika- Spielrings, des Musikvereins Röt-Schönegründ, der Narrenzunft, des Sportvereins und des Trachtenblasorchesters bewirtet.

Diverse Parkmöglichkeiten

Um den Konzertbesuchern die Anfahrt und die Abreise so einfach wie möglich zu gestalten, wird wieder ein Shuttlebus eingerichtet. Dieser fährt regelmäßig von Freudenstadt über Baiersbronn Bahnhof, von Buhlbach über Mitteltal sowie von Tonbach an den Festplatz Aue. Nach dem Konzert stehen ebenfalls Shuttlebusse zur Abreise zur Verfügung.

Der Shuttle ist nicht im Ticketpreis enthalten. Die Fahrkarte kann beim Busfahrer erworben werden für drei Euro pro Fahrt ab Freudenstadt sowie 2,50 Euro pro Fahrt ab allen anderen Haltestellen.

Parkmöglichkeiten bestehen unter anderem in Baiersbronn am Bahnhof, auf dem Parkplatz beim Schulzentrum in Baiersbronn, bei der Firma Colordruck, auf dem Areal des Recycling-Centers, bei Edeka Rentschler, auf den Parkplätzen von Aldi/DM/Norma sowie auf allen öffentlichen Parkplätzen in der Ortsmitte. In Mitteltal besteht zudem die Parkmöglichkeit auf dem Mitarbeiterparkplatz der Firma Müller Mitteltal. Die Parkmöglichkeiten sind ausgeschildert und es besteht eine fußläufige Verbindung zum Festgelände oder die Parkplätze liegen in unmittelbarer Nähe zu den Haltestellen des Shuttle-Verkehrs.

An der Haltestelle Baiersbronn Bahnhof wird jeweils auf die S-Bahn-Anschlüsse aus Freudenstadt und Karlsruhe gewartet.

Tickets, Jugendschutz und Fahrplan

Rest-Tickets für das Baiersbronn Open Air gibt es im Vorverkauf für 44 Euro (Erwachsene) und 34 Euro (Jugendliche unter 16 Jahre) bei der Baiersbronn Touristik am Rosenplatz und in allen Zweigstellen, im Wander-Informationszentrum Baiersbronn sowie beim Schwarzwälder Boten unter der Ticket-Hotline 07423/787 90 und unter www.schwabo.de/tickets.

n Jugendschutzgesetz: Kinder und Jugendliche unter 16 Jahre müssen in Begleitung einer personensorgeberechtigten oder erziehungsbeauftragten Person sein. Jugendlichen zwischen 16 und 18 Jahren ist der Aufenthalt bis 24 Uhr gestattet. Danach ist ebenfalls die Begleitung einer berechtigten oder beauftragten Person erforderlich. Ein Formular zur Erteilung der Erziehungsbeauftragung und Aufsichtspflicht steht unter www.baiersbronn.de/baiersbronn-open-air zum Download bereit.

Der Shuttlefahrplan kann ebenfalls unter www.baiersbronn.de/baiersbronn-open-air aufgerufen werden.

0