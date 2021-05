1 "ABBA Dreams" bringen das Flair der überaus erfolgreichen schwedischen Popgruppe in den Park der Zeiten. Foto: Casalini

"In der Pandemie gibt es Licht am Ende des Tunnels": Die Stadtverwaltung Schramberg schaut optimistisch nach vorne und freut sich auf zwei Open-Air-Konzerte.

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Schramberg - Aktuell ist die Anzahl der Tickets stark begrenzt. Sofern die Situation es zulässt, werden weitere Tickets in den Verkauf gegeben. "Bitte informieren Sie sich vor dem Konzert über die aktuellen Einlass- und Hygienebedingungen. Gerne reservieren wir Plätze für Sie", heißt es von Seiten der Stadtverwaltung. Interessierte können sich melden unter Telefon 0171/7 02 41 12.

Finalistin bei "Deutschland sucht den Superstar"

Das erste Konzert steigt laut Mitteilung am Freitag, 9. Juli, ab 20 Uhr. Dann heißt es "Arno Haas & Friends Feat.: Kemi Cee & Charles Simmons" – eine musikalische Sommernacht. "Arno Haas spricht selbst von einer Hammer-Besetzung, die auf jede große Bühne passt: Kemi Cee – dieser musikalische Vulkan war nicht nur Bravo-Girl, sondern auch Finalistin des Formats ›Deutschland sucht den Superstar‹". Dieter Bohlen bewertete ihr Talent mit dem Wort "Weltklasse".

Charles Simmons arbeitete mit Stars wie Mary J. Blidge

Für Musikbusiness-Schwergewicht Moses Pelham ist Charles Simmons der beste Sänger Deutschlands. Er arbeitete mit Stars der Branche wie Mary J. Blidge, Xavier Naidoo, Weather Girls, Sasha, Stefan Raab oder Shaggy. Dazu kommt das Line Up von Arnos Friends: Alvin Mills, Bass, Rainer Scheithauer, Keys, Stephan Schuchardt, Drums, Arno Haas, Saxophon.

Zum Auftakt des Abends präsentieren "Arno Haas und seine Friends" Songs aus seinem brandneuen, frisch gepressten Album "Graffiti".

Karten für die Veranstaltung im Park der Zeiten kosten im Vorverkauf 15 Euro, an der Abendkasse 17 Euro, Kinder bis zwölf Jahren in Begleitung der Eltern ein Euro, Schüler und Studierende zahlen im Vorverkauf acht Euro, an der Abendkasse zehn Euro.

Am Samstag, 10. Juli, heißt es dann ab 20 Uhr beim zweiten Konzert "ABBA Dream – Die Sommernachts­party". Die Formation aus Italien bringt in einer furiosen Live-Show "ABBA" auf die Bühne zurück – eine der größten Popbands aller Zeiten.

Superhits wie "Waterloo" oder "Mamma Mia"

In einer Live-Show bringt die Formation "ABBA Dream" die Songs der schwedischen Superstars originalgetreu auf die Bühne und sorgt beim Publikum regelmäßig für Begeisterungsstürme. Ob die Originalkostüme oder die unverkennbare ABBA-Choreografien – jedes Detail ist laut Mitteiung der Veranstalter authentisch.

Mit den unzähligen Superhits wie etwa "Waterloo", "Thank you for the music", "Mamma Mia", "Super Trouper", "Dancing Queen" oder "Fernando" lässt "ABBA Dream" die Glitzerwelt auf Plateauschuhen wieder auferstehen. Wer im ABBA-Outfit erscheint, erhält übrigens eine kleine Überraschung.

Karten für den Auftritt von "ABBA Dreams" kosten im Vorverkauf 15 Euro, an der Abendkasse 17 Euro, Kinder bis zwölf Jahren in Begleitung der Eltern bezahlen einen Euro, Schüler und Studierende zahlen im Vorverkauf 8 Euro, an der Abendkasse zehn Euro.

Karten im Vorverkauf gibt es für beide Konzerte bei der Stadtverwaltung Schramberg, bei der Info- und Ticket-Hotline unter Telefon 0171/7 02 41 12 oder auch online unter www.schramberger-kulturbesen.de