Festival im Kreis Lörrach: Das Dreiland wird zum Delta des Blues

Das Dreyland Bluesfestival bot drei Tage lang erstklassigen Blues – wetterfest und energiegeladen.
Die Organisation der neunten Ausgabe bedeutete für den Verein „Exbluesive“ einen Kraftakt – den die Bluesfreunde allerdings gerne stemmten. Von 70 Mitgliedern waren rund 25 als Helfer im Einsatz. Am Donnerstag nach dem Konzert in Rheinfelden bauten sie zu später Stunde die Bühne wieder ab, um am Freitagmorgen alles in Schopfheim erneut aufzubauen und das Ganze am folgenden Tag für Wehr zu wiederholen.