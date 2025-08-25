Festival im Kreis Lörrach: Das Dreiland wird zum Delta des Blues

Die Organisation der neunten Ausgabe bedeutete für den Verein „Exbluesive“ einen Kraftakt – den die Bluesfreunde allerdings gerne stemmten. Von 70 Mitgliedern waren rund 25 als Helfer im Einsatz. Am Donnerstag nach dem Konzert in Rheinfelden bauten sie zu später Stunde die Bühne wieder ab, um am Freitagmorgen alles in Schopfheim erneut aufzubauen und das Ganze am folgenden Tag für Wehr zu wiederholen.

„Wir haben halt ein bisschen Pech mit dem Wetter“, lachte am Donnerstag im strömenden Regen der Vorsitzende Josef Wagner. Rund 100 Bluesfans hatten sich auf dem Rheinfelder Tutti Kiesi-Areal eingefunden – in den Vorjahren waren es schonmal 300.

Während die Besucher unter Schirmen ausharrten, wurde auch hinter den Kulissen der Nässe getrotzt: Unter einem Pavillondach steuerte das Team von „Simco“ Ton-, Licht- und Bühnentechnik. „Erst wenn’s richtig stürmt, wird’s kritisch“, blieb Techniker Jürgen Kerscher gelassen.

"Wir sind auf Sponsoren angewiesen"

Ein so hochkarätiges Programm an drei Orten auf die Beine zu stellen, ist auch finanziell eine Herausforderung und mit Eintrittsgeldern allein nicht realisierbar. „Wir sind auf Sponsoren angewiesen“, erklärt Vorstandsmitglied Ulrich Köhler. In Rheinfelden kam ein städtischer Zuschuss hinzu, wie Kulturamtsleiter Dario Rago betont: „Für uns ist das Festival ein Gewinn; wir begleiten es gern.“ Manfred Bockey ist für das Programm verantwortlich. „In den Anfangsjahren haben wir den Weg des Blues nachge-zeichnet – von Afrika ins Delta nach Südamerika bis Chicago“, skizziert er. Inzwischen will das Festival die Vielfalt des Genres abbilden: „Rheinfelden steht für die rockige Sparte, in Schopfheim gibt es als ‚Ladies Night‘ Auftritte weiblicher Sängerinnen und in Wehr mehr den traditionellen Blues.“

Rockig war er in der Tat, der Auftakt in Rheinfelden mit dem französischen Quartett „Circle of Mud“. Mitreißende Gi-tarrenriffs von Gino Monachello und Flo Bauer, der auch als stimmgewaltiger Sänger überzeugte, dazu tolle Songs und ein dramatisches Cover von „Stayin’ Alive“ – das Publikum war begeistert.

Das folgende Set der britischen Band „Wille and the Bandits“ war nichts für Bluespuristen, brachte das Publikum aber trotzdem zum Tanzen und zeigte, wie sich sphärische Klänge von Keyboard und Lap-Steel-Gitarre zwischen Americana und Psychedelic zu Blues verweben lassen.

Rund 450 Besucher füllten den Stadtpark

Ganz anderes Bild in Schopfheim: Der Regen verschwunden, die Temperaturen angenehm. Nachdem der Vorverkauf schleppend verlaufen war, strömten viele Kurzentschlossene hinzu. Rund 450 Besucher füllten den Stadtpark und feierten zwei Sängerinnen – beide eine Wucht.

Annika Chambers aus Texas brachte geballte Energie auf die Bühne, kongenial unterstützt von ihrem Ehemann, dem kanadischen Gitarristen Paul DesLauriers. Glanzlichter: Soulgetränkte Nummern wie „Flyin’ High“ und „Walk A Mile in My Shoes“, dessen Refrain das Publikum inbrünstig mitsang.

Noch rauer und kantiger setzte die Elsässerin Veronique Gayot Akzente. Gemeinsam mit Yannick Eichert (Gitarre), Jérôme Wolf (Bass) und Jérôme Spieldenner (Schlagzeug) ließ sie mit Reibeisenstimme Songs wie „Be a Man“ lodern und verwandelte „Personal Jesus“ in eine wuchtige Bluesrock-Hymne. Woher sie auch nach rund 40 Bühnenjahrimmer noch diese Energie nimmt? „Ich blieb immer geschützt in der Hand des Blues.“