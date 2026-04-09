Festival: Diese Deutschen kämpfen in Cannes um die Goldene Palme

Valeska Grisebach ist im Rennen um die Goldene Palme in Cannes. Die Konkurrenz ist hochkarätig: Pedro Almodóvar, Asghar Farhadi und Pawel Pawlikowski. Auch Sandra Hüller wird erwartet.
Paris - Die deutsche Regisseurin Valeska Grisebach steht mit "Das geträumte Abenteuer" im Hauptwettbewerb der Filmfestspiele von Cannes im Mai. Das gab Festivaldirektor Thierry Frémaux bekannt. Grisebach konkurriert mit internationalen Schwergewichten wie Jafar Panahi, Hirokazu Kore-eda und Pedro Almodóvar um die Goldene Palme. Die Filmfestspiele finden vom 12. bis 23. Mai statt.