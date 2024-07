Festival der Kulturschmiede: Zwölf Bands heizen Altdorf ein

1 Amy Montgomery performte mit leidenschaftlicher Hingabe. Foto: Decoux

Die Kulturschmiede Südbaden hat ihr zweites Musikfestival organisiert – mit großem Erfolg.









Mit insgesamt zwölf Bands, einem erweiterten Essensangebot von Altdorfer Vereinen, mehr Besuchern und mehr Sitzplätzen, war das Open-Air-Festival am Samstag größer als bei der Premiere 2023. Das Publikum war bunt gemischt: Familien mit kleinen Kindern, Rockfans, die den Weg von weiter her antraten, um hochkarätige Bands zu erleben, sowie Menschen aller Altersgruppen aus der Region, kamen in die Industriestraße, um das Festival bei freiem Eintritt zu genießen.