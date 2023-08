Seit 20 Jahren lockt das „Festival der Kristalle“ tausende Besucher nach Wolfach. Zum Jubiläum gab es eine Sonderschau. Bereits am Samstag strömten zahlreiche Besucher in den Schlosshof und die angrenzenden Areale.

Diese wurden zum letzten Mal zur Hochburg von Edelsteinen, Kristallen und Mineralien (wir berichteten).

Die Kombination von Vorträgen, Sonderschau und Verkauf von Schmuck zu Messepreisen in Verbindung mit einem attraktiven Rahmenprogramm zog auch dieses Jahr internationales Publikum zum Festival nach Wolfach.

In der Schlosshalle konnten Mineralienschätze aus den verschiedensten Ecken des Schwarzwaldes bewundert werden, wie die spektakulären Stufen der strahligen Pyrolusit-Kristallaggregate vom Gremmelsbach bei Triberg.

Historische Schriftstücke wurden ausgestellt

Um die Ausstellungsstücke der hochkarätigen Sammler angemessen präsentieren zu können, hatte Veranstalter Frieder Heizmann seine Kontakte zu Europas größter Fachmesse, den Mineralientagen München, genutzt. „Zehn zusätzliche Vitrinen, eigens aus München her transportiert, komplettieren die insgesamt 17 Schaukästen“, so Heizmann.

Weiterhin waren historische Schriftstücke und Anteilscheine von Gruben- und Hüttenbetrieben im Schwarzwald ausgestellt in Zusammenarbeit mit dem Verein der Freunde von Mineralien und Bergbau Oberwolfach sowie dem Mineralienmuseum Oberwolfach.

Im Rahmen der Sonderschau waren auch zahlreiche Mineralien der dort angesiedelten Grube Clara zu sehen, die in den vergangenen Wochen ihr 125-jähriges Bestehen feierte. Interessante Einblicke zu deren Geschichte gab Experte Einhard Kleist vom Institut für Bio- und Geowissenschaften (IBG) in halbstündigen Vorträgen.

Mineralien und Schmuck wurden von Experten geprüft

An beiden Tagen war Schwarzwald-Kenner Richard Bayerl aus Stuttgart vor Ort, um die ihm gezeigten Mineralien zu bestimmen. Ebenfalls kostenlos überprüften Bernhard Bruder und Carola Sieber vom Institut für Edelsteinprüfungen den von Besuchern mitgebrachten Schmuck auf seine Echtheit.

Gern in Anspruch genommen vom Nachwuchs wurde das Edelsteinsieben und Spalten von Originalstücken mit anschließender Inspektion unter dem Mikroskop. Das Kinderprogramm wurde wie immer von den Mineralienfreunden Herborn gestaltet.

Kamen einige Sammler gezielt zu „ihren“ Ständen, flanierten andere entlang der „Edelstein-Meile“ und erstanden so manch kostbares Schmuckstück. Für musikalische Unterhaltung unter der Schlosslinde sorgte am Samstag die Blues-Rock Band Defender.

Der Sonntag stand im Zeichen der Schwarzwälder Folklore. Trachtenvereine der Region hatten sich zu einer Präsentationsgruppe zusammengeschlossen und begeisterten gemeinsam mit der „Kleinen Kurrende“ aus Kirnbach mit traditionellen Tänzen so weit es der verregnete Sonntag zuließ. Auch die Dorfer Erzbrüder der Erzpoche Hausach trugen zum bunten Bild des örtlichen Brauchtums bei.

Rückblick

Das Festival der Kristalle wurde im Jahr 2002 von Gabriele und Frieder Heizmann ins Leben gerufen. Die Wolfacher Mineralienbörse, die jährlich am ersten August-Wochenende in Wolfach stattfindet und tausende von Besuchern anzieht, hat sich in den vergangenen zwanzig Jahren zur zweitgrößten Messe in Süddeutschland entwickelt. Am Samstagabend gaben die Veranstalter Gabriele und Frieder Heizmann das Aus des Festivals in Wolfach bekannt (wir berichteten).