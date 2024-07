„Festival der Kristalle“ in Haslach: Das ist am neuen Veranstaltungsort geplant

Das ist am neuen Veranstaltungsort geplant

„Festival der Kristalle“ in Haslach

1 Mehr als 100 Aussteller haben ihr Kommen zugesagt. Foto: Störr

Zum ersten Mal findet das „Festival der Kristalle“ in Haslach statt – und zwar am kommenden Wochenende, Samstag und Sonntag, 3. und 4. August. 100 Aussteller aus Europa und der ganzen Welt präsentieren ein breitgefächertes Angebot.









Mineralien, Fossilien, Schmuck, Bergbau-Antiquitäten und vieles mehr – das wird am ersten Augustwochenende präsentiert. „Ein jährlich wechselndes Festival-Thema, kombiniert mit Sonderschau, Fachvorträgen, Kinderprogramm und Live-Musik ist das Markenzeichen des lockeren Festival-Flairs dieser einzigartigen Messe in Deutschland“, heißt es in einer Pressemitteilung.