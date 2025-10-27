Festival auf Gut Berneck: In Schramberg erklingen Fantasien von Bach

Gleich sechsmal „Schiedmayer“ stand zum Abschluss des dreitägigen „Internationalen Clavierfestivals“ auf Gut Berneck am Sonntagnachmittag auf dem Programm.

Festival-Leiter Matthias Müller hatte für die große Schramberger Schiedmayer-Orgel Gesellschaft in Gestalt von vier historischen Schiedmayer-Instrumenten aus seiner eigenen Sammlung aus Ostfriesland mitgebracht, der Größe nach aufgereiht warteten im Salon eine „Physharmonika“, ein Koffer-Harmonium, ein wunderschön restauriertes Schiedmayer-Harmonium und eine elegante schwarze „Celesta“.

Zum 290-jährigen Firmenjubiläum machte aus Stuttgart Elianne Schiedmayer der illustren musikalischen Gesellschaft ihre Aufwartung und komplettierte so das halbe Dutzend „Schiedmayers“ für den Abend auf Gut Berneck.

Besondere Musikalität der Instrumentenfamilie

Das Konzertprogramm brachte in verschiedensten Kombinationen die besondere Musikalität der Harmonium-Instrumentenfamilie zu Gehör, die polnische Pianistin Bogna Czerwinska begleitete am Steinway-Flügel, für die Vokalität und so manche Gänsehaut sorgte die belgische Sopranistin Cristel de Meulder, an der russischen Bajan stellte der Belgier Bart Wils die für manche Kompositionen geforderte orchestrale Klangfülle bereit, an der Physharmonik, am Harmonium und an der Celesta führte Matthias Müller selbst durch den Abend.

Im Programm fanden sich Preziosen wie eine Fantasie von Bach, dazu Träumereien, Menuette und Canzonetten des als „Rachmaninov des Harmoniums“ bekannt gewordenen Oberndorfer Komponisten Sigfrid Karg-Elert.

Die Duette Klavier und Harmonium gerieten ob der unterschiedlichen Stimmung der beiden Instrumente zuweilen anstrengend, umso angenehmer nahm sich danach die Celesta in der Begleitung von Czerwinska Sopran-Stimme an.

Im feinsten Pianissimo wurden über die ausgeklügelte Mechanik die metallischen Klangplatten mit den Filzhämmerchen angeschlagen, eine besondere Stimmung, derer sich auch die moderne Musik – so in dem berühmten Harry-Potter-Filmmusik-Motiv – gerne bedient.

Die Liste der „ungewöhnlichen“ Stücke (so Müller) wurde nach der Pause munter fortgeschrieben, für ein Scherzino an der Physharmonika steuerte Bart Wils mit stoischer Miene den zusätzlichen elften Finger bei (was sich mit zwei ausgewachsenen Männern an der knappen Klaviatur durchaus komödiantisch gestalten ließ), den Choral „Näher mein Gott zu Dir“ hatte Karg-Elert 1912 unter dem Eindruck des Untergangs der Titanic, bei dem ein guter Freund als Harmonist mit der Schiffskapelle sein Leben ließ, für das Harmonium besonders düster und schräg vulgo impressionistisch komponiert.

An der Bajan steuerte Wils weitere Appetithäppchen bei, unter anderem als Solist die große nordspanische Melodie „Asturias“ und später ein wunderschönes Duett mit der Celesta mit dem zweiten Satz des berühmten zweiten Klavierkonzerts von Dmitri Schostakowitsch.

Die Ballade „Die Uhr“ von Carl Loewe als Hommage an die Gastgeber und ein Minnelied instrumentiert für Harmonium und Bajan anstelle von Klavier und Violine bereiteten auf das emotionale Finale vor, in dem Müller an der Celesta mit gefühlvollen Improvisationen den Publikums-Chor zu „Muss i denn zum Städtele hinaus“ dirigierte.

Friedrich Silcher lebte zur Miete bei Schiedmayers

Friedrich Silcher habe drei Jahre seines Lebens in Stuttgart zur Untermiete bei Schiedmayers gewohnt, informierte Elianne Schiedmayer, mit dieser Abmoderation wechselten die Zuhörer hinüber zur großen Schiedmayer-Orgel, wo Gastgeber Jochen Steim bereits vorsorglich die gelochte Papierrolle für die Ouvertüre aus der Rossini-Oper „Wilhelm Tell“ eingelegt hatte.

Mit großer Gestik und Mimik gab Matthias Müller abschließend den Fabrikanten und Hausherrn, dem Anfang des 20. Jahrhunderts „echte“ Musiker aus Fleisch und Blut zu teuer gekommen waren und der stattdessen einen mechanischen Musikautomaten (in Kirchenorgelgröße) installieren ließ.