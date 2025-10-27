Festival auf Gut Berneck: In Schramberg erklingen Fantasien von Bach

Gleich sechsmal „Schiedmayer“ stand zum Abschluss des dreitägigen „Internationalen Clavierfestivals“ auf Gut Berneck am Sonntagnachmittag auf dem Programm.
Festival-Leiter Matthias Müller hatte für die große Schramberger Schiedmayer-Orgel Gesellschaft in Gestalt von vier historischen Schiedmayer-Instrumenten aus seiner eigenen Sammlung aus Ostfriesland mitgebracht, der Größe nach aufgereiht warteten im Salon eine „Physharmonika“, ein Koffer-Harmonium, ein wunderschön restauriertes Schiedmayer-Harmonium und eine elegante schwarze „Celesta“.