1 Die Acts für das nächste Festival wurden bekannt gegeben. (Archiv) Foto: Frank D. Engelhardt

Die ersten sieben Headliner für das Southside-Festival sind nebst weiteren Acts vom Veranstalter für den 16. bis 18. Juni 2023 bekannt gegeben worden.















Neuhausen ob Eck - Mit Muse, Die Ärzte, Placebo, Queens of the Stone Age, Kraftklub, Casper und Peter Fox bestätigt Veranstalter FKP Scorpio "Musiklegenden aus Deutschland und der Welt" für das Festival in Neuhausen ob Eck.

Diese Acts werden noch am Festivalwochenende erwartet

Darunter sind für den Freitag Die Ärzte, Casper und Queens of the Stone Age nebst The 1975 sowie Frank Turner & The Sleeping Souls eingeplant.

Am Samstag sind die Headliner Kraftklub und Peter Fox zu erwarten. Aber auch Tash Sultana, Provinz, Nina Chuba und Betterov sind zu hören.

Muse und Placebo folgen dann am Sonntag. Zudem sind RIN, The Lumineers, Badmómzjay, Alli Neumann, My Ugly Clementine und Cloudy June für die Bühnen im Gewerbepark angekündigt.

Preisstufe noch bis zum 5. Oktober

Weitere Künstler sollen laut FKP Scorpio noch folgen. Tickets in der aktuellen Preisstufe gebe es noch bis zum 5. Oktober um 11:59 Uhr. Aktuell liegt der Preis bei 239 Euro.