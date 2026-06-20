Festival am Samstag: König Fußball trifft Italo-Schlager-Party beim Southside

Was gehört untrennbar zum Southside dazu? Genau: Hitze und Gummistiefel. Beides an einem Tag gab es am Freitag. Am Samstag steht neben dem Bühnenprogramm auch König Fußball im Fokus.

Als die Besucher am Freitagabend wieder auf das Infield durften, hatten viele sicherlich ein Déjà-vu. Denn von der Hitze und der Sonne tagsüber war nichts mehr zu spüren, dafür war der Untergrund „leicht“ angefeuchtet. Von Matsch-Zuständen wie 2024 war zwar keine Rede, aber Gummistiefel waren eine echt gute Idee bei den Konzerten von unter anderem Halsey, Empire of the Sun, Billy Talent und Provinz.

Der Festivalsamstag begann dagegen wieder mit Sonne pur. Dabei freuen sich die Festivalbesucher nicht nur auf eine bunte Mischung auf den vier Bühnen samt Headlinern wie The Offspring und Kraftklub, sondern auch auf ein sportliches Event: Deutschland kickt ab 22 Uhr bei der Fußball-WM gegen die Elfenbeinküste.

Ein großes Public Viewing gibt es zwar nicht auf dem Southside, aber viele Fans werden sich das zweite Vorrunden-Spiel sicherlich doch anschauen – auf Smartphone, Tablet und Co.

Und natürlich war Fußball nicht erst am Samstag Thema, sondern schon am Anreisetag und Festivalfreitag: Man trägt Trikot, gerne auch von seinem Lieblingsverein. Oder einfach nur ein Soccer-Shirt, das cool aussieht.

Wie auch immer die Partie ausgehen wird: Gute Laune ist zum Ausklang des Festivalsamstags bei Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys garantiert. Die Band mit einem unüberhörbaren Faible für Bella Italia wird ab 0.30 Uhr die Blue Stage ein letztes Mal zum Beben bringen. Mitsingen und Schunkeln ist hier Pflicht.