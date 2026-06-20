Festival am Samstag: König Fußball trifft Italo-Schlager-Party beim Southside

Was gehört untrennbar zum Southside dazu? Genau: Hitze und Gummistiefel. Beides an einem Tag gab es am Freitag. Am Samstag steht neben dem Bühnenprogramm auch König Fußball im Fokus.
Als die Besucher am Freitagabend wieder auf das Infield durften, hatten viele sicherlich ein Déjà-vu. Denn von der Hitze und der Sonne tagsüber war nichts mehr zu spüren, dafür war der Untergrund „leicht“ angefeuchtet. Von Matsch-Zuständen wie 2024 war zwar keine Rede, aber Gummistiefel waren eine echt gute Idee bei den Konzerten von unter anderem Halsey, Empire of the Sun, Billy Talent und Provinz.