Festival „Akkorde“: Gitarren erklingen in der ganzen Region

Eigentlich waren in dieser Jubiläumsausgabe von „Akkorde am Hochrhein“ drei Konzerte in Lörrach geplant. Doch Felix Herrmann, Geschäftsführer und künstlerischer Leiter des Jazzclubs 56 Lörrach (Jazztone), musste am Donnerstag bei der Präsentation des neuen Festivalprogramms in Rheinfelden/Schweiz mitteilen, dass ein Konzert im Nellie Nashorn ausfällt: Don Alder, der kanadische Fingerstyle-Champion, hat seine gesamte Tournee abgesagt.

So bleiben für Lörrach zwei, aber herausragende Konzerte. Das erste ist am 3. Oktober im Nellie Nashorn mit David Sick, einem virtuosen Gitarristen, der auf seiner Modern Acoustic Guitar in allen Stilen zuhause ist, viel und gern improvisiert. Das könnten nicht viele und das werde ein Erlebnis, diese tolle Fingertechnik, wie Harald Stampa, der „Vater“ und Mitgründer des Festivals, betont.

„Jazztone“ sind zum zweiten Mal bei „Akkorde“

Zum zweiten Mal bei „Akkorde“ dabei ist das Jazztone. Felix Herrmann stellte das Axel Fischbacher Trio vor, das relativ klassisch mit Bass und Schlagzeug aufgebaut und in der Tradition verwurzelt sei, aber auch zeitgenössisch daherkomme. Gitarrist Axel Fischbacher schaffte es sogar auf das Cover des Flyers. Am 31. Oktober steht die Präsentation der neuen CD dieses Trios, die in den legendären Abbey Road Studios in London eingespielt wurde, wo auch die Beatles Aufnahmen machten, im Fokus dieses Jazztone-Konzerts.

Die Gitarre, dieses Instrument der Populärmusik, ist in allen Formen präsent: klassisch, akustisch, Fingerstyle bis E-Gitarre: also ein vielstimmiges Festivalangebot.

Gitarre ist in allen Formen der Reihe präsent

Es beginnt an diesem Samstag, 6. September, im Kulturhuus Häbse in Basel mit Grammy-Gewinnerin, Songwriterin und Multiinstrumentalistin Judith Hill, die ihr neues Album „Letters from a black widow“ vorstellt.

Qantara Trio mit Gesang, Harfe und Oud im Konzert

Mit diesem Konzert feiert der Jazzclub Q4 aus dem schweizerischen Rheinfelden sein 40-jähriges Bestehen, wie Doritt Härtel, Leiterin Kultur der Schützen AG, hervorhob.

Im Dietschy-Saal des Hauses Salmegg in Rheinfelden/Baden ist am 12. September das Qantara Trio mit Gesang, Harfe und Oud zu hören, ein Konzert, das in die Aboreihe „Klassik in Rheinfelden“ integriert ist und einen regionalen Bezug hat. Stammt doch die Mezzosopranistin Jessica Poppe aus Wehr. Nach den Worten von Rheinfeldens Kulturamtsleiter Dario Rago ist das Spektrum hier breiter ausgelegt, denn es ist keine Gitarre dabei, sondern die arabische Laute.

Wie Harald Stampa bestätigt, haben „Lauteninstrumente schon immer zum Festival dazugehört“. Das transkulturelle Programm umfasst klassische Melodien, Orientalisches und Mittelmeermusik: also eine vielfältige musikalische Begegnung. „Classic meets Pop“ heißt es bei Siegbert Remberger, dem renommierten klassischen Gitarristen, der am 2. Oktober in der Kirche St. Agathe in Schopfheim-Fahrnau Beatles-Arrangements und Piazzolla-Hits spielt.

Siegbert Remberger spielt „Classic meets Opo“

Zum dritten Mal kommt Bruskers Gitarrenduo am 4. Oktober in die Aula des Meret Oppenheim Schulzentrums Steinen, veranstaltet vom örtlichen Verein Kunst und Kultur. „Sie mischen Akustik mit Fingerstyle“, verspricht Stampa einen unterhaltsamen Abend.

Stampa macht hier auch wieder einen Workshop. Der aktuelle läuft vom 2. bis 5. Oktober im Schulzentrum Steinen. Zum Abschluss wird zu einem Teilnehmerkonzert eingeladen. Im Schnitt besucht ein Kern von rund 15 Gitarrenfreunden Stampas Workshops.

Der zweite Rheinfelder Jazzclub Ja-ZZ, der zum ersten Mal beim Festival dabei ist, bestreitet das Abschlusskonzert im neu renovierten Schützenkeller am 21. November mit moderner Gypsy-Swingmusik der Berner Band „Zimi’s Hot Swing Thing“. Erwähnt werden soll aber auch, dass in den anderen Orten wie Waldshut-Tiengen, Bad Säckingen, Laufenburg und Wehr viele Facetten des Gitarrenspiels geboten werden von Singer-Songwriter bis zu Sologitarre mit Orchester. Gitarren-Afficionado Felix Herrmann zeigt sich begeistert von der großen Vielfalt dieses Jubiläumsprogramms mit 13 Konzerten und einem Workshop an zehn Orten entlang des Hochrheins.

www.akkorde-hochrhein.de