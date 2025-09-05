Festival „Akkorde“: Gitarren erklingen in der ganzen Region

Das kleine, aber feine Festival am Hochrhein feiert vom 6. September bis 21. November Jubiläum.
Eigentlich waren in dieser Jubiläumsausgabe von „Akkorde am Hochrhein“ drei Konzerte in Lörrach geplant. Doch Felix Herrmann, Geschäftsführer und künstlerischer Leiter des Jazzclubs 56 Lörrach (Jazztone), musste am Donnerstag bei der Präsentation des neuen Festivalprogramms in Rheinfelden/Schweiz mitteilen, dass ein Konzert im Nellie Nashorn ausfällt: Don Alder, der kanadische Fingerstyle-Champion, hat seine gesamte Tournee abgesagt.