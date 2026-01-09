Festhock zur Wiedereröffnung: Jägerhütte im Friesenheimer Wald steht Wanderern offen

Den Sommer über wurde die Schutzhütte im Friesenheimer Wald umfassend saniert und restauriert. Jetzt steht sie wieder für Wanderer zur Verfügung.
Dort, wo es in der Regel nur wenige Wanderer hin verschlägt, steht eine Jägerhütte direkt im langen Verlauf der Talstraße. Eine Glastür lässt den Blick nach innen frei. Gemütlich ist es darin. Eine Holzbank öffnet sich u-förmig in den Raum. Am langen Tisch lässt sich gesellig zusammensitzen. Alte Stühle runden das gemütliche Ambiente ab. Noch steigt der Duft nach frischem Holz in die Nase.