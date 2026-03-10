Festhalle Tennenbronn: Wann kommt der Spatenstich?

1 Die Stadtverwaltung nennt ein Zeitfenster für das Hallenprojekt am Entenweiher. Foto: Axel Wegner Kommt Bewegung in das Hallenprojekt in Tennenbronn? Die Stadt stellt einen möglichen Spatenstich in der zweiten Jahreshälfte in Aussicht.







Für alle, die am Bau der neuen Halle in Tennenbronn immer noch zweifeln, hatte Etienne Seif, Abteilungsleiter Hochbau der Stadt Schramberg, eine gute Nachricht: Auf Anfrage von Stadträtin Susanne Andreae (SPD/Buntspecht) erläuterte er in der Gemeinderatssitzung, dass der Spatenstich am Entenweiher in der „zweiten Jahreshälfte“ stattfinden könnte. Weiter Infos soll es in einer der nächsten Sitzungen geben. Derzeit warte man noch auf Rückmeldungen bezüglich Fördermittel, ergänzte OBin Dorothee Eisenlohr.