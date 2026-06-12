Festhalle Tennenbronn: Spatenstich zur Festhalle rückt in Reichweite

Die Sport- und Festhalle Tennenbronn passierte im Gemeinderat einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zum Baubeginn.
Der Gemeinderat fasste am Donnerstag einstimmig nicht nur den formellen endgültigen Bau- bzw. Ausführungsschluss für die Sport- und Festhalle, sondern machte auch den Weg frei für die Planung der nächsten Leistungsphasen und das erste Ausschreibungspaket für die Rohbau-, Blitzschutz und Landschaftsarbeiten. Außerdem hob er die bisherige Sachentscheidung (15,8 Millionen Euro brutto) zum finanziellen Rahmen des Projekts auf und fasste mit 16,6 Millionen Euro brutto eine neue. Wegen erwarteter Kostensteigerungen war das nötig geworden.