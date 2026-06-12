Festhalle Tennenbronn: Spatenstich zur Festhalle rückt in Reichweite

Die Sport- und Festhalle Tennenbronn passierte im Gemeinderat einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zum Baubeginn.

Der Gemeinderat fasste am Donnerstag einstimmig nicht nur den formellen endgültigen Bau- bzw. Ausführungsschluss für die Sport- und Festhalle, sondern machte auch den Weg frei für die Planung der nächsten Leistungsphasen und das erste Ausschreibungspaket für die Rohbau-, Blitzschutz und Landschaftsarbeiten. Außerdem hob er die bisherige Sachentscheidung (15,8 Millionen Euro brutto) zum finanziellen Rahmen des Projekts auf und fasste mit 16,6 Millionen Euro brutto eine neue. Wegen erwarteter Kostensteigerungen war das nötig geworden.

Avisierter Zeitgewinn Damit der Bau nicht weiter verzögert wird, stimmte der Gemeinderat auch dem Vorschlag zu, auf eine erneute Bewerbung um das Fördermittelprogramm des Bundes „Sanierung kommunaler Sportstätten (SKS)“ zur verzichten. Aus dem selben Grund, um Zeit zu sparen, war das Thema nicht im Ortschaftsrat vorberaten worden, sondern direkt auf die Tagesordnung des Gemeinderats gesetzt worden. „Weil wir den Spatenstich noch vor dem Winter anvisieren“, erklärte Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr.

Weiterer Zeitplan

Etienne Seif, Abteilungsleiter Hochbau und Gebäudemanagement erläuterte den Zeitplan: Nachdem kürzlich erst die Baugenehmigung eingegangen sei, wären die Ausschreibungen im Sommer, die Beauftragungen im Herbst und damit ein Baubeginn im Oktober oder November möglich.

Der zeitliche Ablauf sei natürlich davon abhängig, ob wertbare Angebote eingehen und diese im Kostenrahmen liegen.

Sowohl der Baubeginn als auch die weiteren Bau- schritte würden witterungsabhängig umgesetzt. „Durch regelmäßige Jour-Fixe-Termine mit den Fachplanern und ausführenden Firmen ist beim Bau eine schnelle Lösung von Herausforderungen gewährleistet“, verspricht die Verwaltung in der Sitzungsvorlage.

Spielplatz zieht um

Um das künftige Baufeld freizumachen, sei der bestehende Spielplatz dort zurückgebaut und entlang der Schiltach übergangsweise neu errichtet worden, berichtete Seif weiter. Ob er nach dem Bau der Halle an den alten Standort zurückkomme, müssten die Gremien zur gegebenen Zeit entscheiden.

In der Aussprache wollte Clemens Maurer (CDU) näheres zur Bauüberwachung wissen. Das, so Seif, geschehe durch den schon tätigen Architekten und die zuständigen Fachplaner.

Tanja Witkowski (SPD/Buntspecht) drängte darauf, zeitlich schneller zu werden, denn mit jedem Monat oder Jahr Verzögerung verliere man Geld. Und Udo Neudeck (Freie/Neue Liste) fragte: „Was kann das Baurechtsamt jetzt noch aufhalten?“ Seif äußerte sich optimistisch: „Das Projekt ist in trockenen Tüchern, es steht nichts mehr im Wege, wenn wir gute Angebote erhalten, schaffen wir den Spatenstich noch in diesem Jahr, sonst im Frühjahr 2027.“ Oberbürgermeisterin Eisenlohr dankte Seif für den Bericht zum Sachstand und wünschte: „Glück auf zum weiteren Vorgehen.“