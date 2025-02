In der Dörlinbacher Festhalle regierten am Samstagabend die Narren.

Gleich zu Beginn der diesjährigen närrischen „Babajaga-Nacht“ der Bremsdorfer Zunft sorgten die Guggenmusiker der „Dorfschlurbi“ aus Münchweier in der Festhalle für Begeisterung. Mit ihren schön-schrägen Tönen heizten sie der Party ordentlich ein und brachten eine sehr gute Stimmung in das närrische Publikum.

Besonders gefeiert wurde auch das Männerballett der „Kippener Hexe“, das mit seinem beeindruckenden Auftritt das Publikum begeisterte. Im Anschluss übernahmen die Dörlinbacher Guggenmusiker „Säcklistrecker“ die Bühne. Mit ihren mitreißenden Rhythmen und schrägen Melodien versetzten sie das Publikum noch weiter in närrische Ekstase.

500 Hästräger aus der ganzen Region waren zu Gast

Ein weiteres Highlight des Abends war der Auftritt der Friesenheimer Guggenmusik-Gruppe „Driewili Stampfer“, die mit ihrer Musik und Energie ebenfalls für fröhliche Stimmung sorgten und die Gäste zu ausgelassenen Tanzbewegungen animierten. Während und nach den Auftritten wurde die Party mit beliebten Hits aus der „Konserve““ weiter befeuert.

An mehreren Ständen bot die Bremsdorfer Zunft eine reichhaltige Auswahl an Getränken und kleinen Speisen, so dass sich die Gäste jederzeit stärken konnten. Die rund 500 Hästräger, die aus allen Ecken der Region angereist waren, und die anderen närrischen Besucher feierten bis weit in die Nacht hinein in der Dörlinbacher Festhalle.

Auch im Jubiläumsjahr des Ortes hat die Bremsdorfer Narrenzunft einmal mehr gezeigt, wie man eine ausgelassene Party organisiert, bei der Gemeinschaft und Freude an erster Stelle stehen, denn die „Babajaga-Nacht“ war auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg.