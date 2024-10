Erste Arbeiten beim See als Vorboten

Festhalle in Schramberg-Tennenbronn

1 Die neue Baustelle Foto: Fritsche

Auf dem Gelände der künftigen Sport- und Festhalle im Schramberger Stadtteil Tennenbronn wird wird kräftig gegraben und Erdreich bewegt.









Link kopiert



Johannes Fritsche

Zwei Bagger sind in vollem Einsatz am Mittwochvormittag am Dorfweiher und auch Ortsvorsteher Manfred Moosmann ist vor Ort und macht sich ein Bild vom Fortgang der Arbeiten auf der Baustelle.