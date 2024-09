Festhalle in Hechingen-Stetten

1 Ein Problemkind ist die Turn- und Festhalle in Stetten. Die Zeichen stehen womöglich auf Abriss. Foto: Benjamin Roth

„Bilder sagen mehr als 1000 Worte“, mit diesen Worten und etlichen Fotos verdeutlichte Michael Werner, Leiter des Sachgebiets Hochbau bei der Stadt Hechingen, dem Bauausschuss den Zustand der Turn- und Festhalle in Stetten. Der ist alles andere als gut.









Dass der Zustand ihrer Halle die Stettener umtreibt, ist vor ein paar Tagen sehr deutlich geworden. In der Ortschaftsratssitzung – in eben jene Halle verlegt – waren die Plätze in den Zuhörerreihen ausnahmslos belegt.