„Spielen unterm Weihnachtsbaum“ in Horb Hunderte Menschen erfreuen sich an musikalischer Weihnachtstradition

Das bekannte Weihnachtslied „I’m dreaming of a white Christmas“ ertönte am Nachmittag des Heiligabends über den Dorfplatz von Bildechingen. Auch an weiteren Orten in Horb erfreuten sich die Menschen am „Spielen unterm Weihnachtsbaum“ .