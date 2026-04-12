Fester Bestandteil des Dorflebens: Männergesangverein Schonach feiert 125-jähriges Bestehen

Der Männergesangverein Schonach kann auf viele Höhepunkte und legendäre Feste zurückblicken. Anfang der 2000er-Jahre wäre es jedoch fast vorbei gewesen.
Gegründet wurde der MGV im November 1901. 17 junge Männer unter Führung von Vikar G. U Walz trafen sich im Schwarzwaldgasthof Schwanen zur Gründungsversammlung, Hermann Burger wurde der erste Vorsitzende. Anfangs war man noch eine Abteilung des Katholischen Arbeitervereins, ab 1910 nannte man sich Sängerkreis und legte den Grundstock für die Eigenständigkeit.