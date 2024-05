So fröhlich war der Vatertag in Haigerloch

11 Viel los war an Vatertag in der Bittelbronner Dorfmitte. Foto: Bäurle/Bäurle

Dank Hoch Thomas war an Christi Himmelfahrt den Vatertagsausflüglern bestes Wetter beschert. Die Hocketen der Trillfinger Feuerwehr, der Bad Imnauer Musiker oder der Fischer in Owingen waren gut besucht. Ein Anziehungspunkt war wie immer die Bittelbronner Ortsmitte.









Dort beginnt traditionell am Vatertag das vom Förderverein für Kultur und Sport veranstaltete Bittelbronner Dorffest. Erneut trafen sich ab dem Vormittag Familien, Gruppen, Vereine und Kameradschaften in der Ortsmitte. Auch zum Mittagessen und zur Kaffee- und Kuchenzeit war richtig viel los. Am Nachmittag heizte zudem die Band „Nachtsound“ aus Bittelbronn die Stimmung an. Am Abend legte „DJ Tommy“ im Festzelt fetzige Musik auf.