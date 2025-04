Festakt zum 90. Geburtstag: Reinhold Würths Erfolgsgeheimnis und ein besonderes Geschenk von Kretschmann

1 Reinhold Würth (links) in der ersten Reihe neben Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Foto: Würth/Ufuk Arslan

Wie hat Reinhold Würth aus dem Schraubenhandel seines Vaters einen Weltkonzern geformt? Beim Festakt zu seinem 90. Geburtstag verrät er sein Erfolgsgeheimnis – und erhält von Ministerpräsident Kretschmann ein besonderes Geschenk.









Reinhold Würth tritt ohne Manuskript ans Pult, er muss nichts ablesen, der 90-Jährige weiß ganz genau, was er sagen will – und die spannenden Anekdoten aus seinem Leben als Unternehmer hat er ohnehin im Kopf. Etwa der Anruf des damaligen Direktors der Volksbank in Künzelsau, als Würth noch ein junger Kaufmann war: „Würth, wenn du noch ein einziges Mal dein Konto überziehst“, soll der Mann am anderen Ende der Leitung klar gemacht haben, „dann sperre ich dir den Kredit“. Oder der Chef der Deutschen Bank in Heilbronn, der ihm sagte: „Herr Würth, jetzt reicht’s doch mal mit dem Wachstum, jetzt hören Sie doch mal auf.“ Aber Reinhold Würth dachte überhaupt nicht ans Aufhören – und formte aus dem Zwei-Mann-Schraubenhandel seines Vaters einen Weltkonzern mit fast 90 000 Mitarbeitern. „Ich bin dankbar, dass ich es so gemacht habe“, sagt er am Dienstagabend am Würth-Hauptsitz in Künzelsau.