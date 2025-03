1 Die Feuerwehr Ebhausen feierte ihr 150-jähriges Bestehen mit rund 250 Gästen in der Gemeindehalle. Foto: Sabine Stadler

Die Feuerwehr Ebhausen feiert in diesem Jahr ihr 150-jähriges Bestehen. Der offizielle Auftakt für die sich über die nächsten Monate erstreckenden Jubiläumsveranstaltungen war der Festakt mit rund 250 Gästen in der Gemeindehalle.









In seinen Begrüßungsworten bezeichnete Bürgermeister Volker Schuler die 1875 gegründete Feuerwehr in Ebhausen als bewährte und notwendige Organisation, die in der Gesellschaft verankert ist und sich zur Allzweckwaffe bei Not-Ereignissen entwickelt hat.