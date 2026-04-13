Festakt und zwei Tage lang Party: Feuerwehrjubiläum in Dossenbach

Die Feuerwehr Dossenbach feiert ihr 155-jähriges Bestehen. Neben einem offiziellen Festakt am kommenden Wochenende ist für Juni ein zweitägiges Fest in Vorbereitung.
Der öffentliche Festakt mit Ehrungen und Würdigungen am Samstag, 18. April, beginnt um 19 Uhr im Bürgersaal. Dass die Dossenbacher Wehr kein rundes Jubiläum feiert, hat einen ganz profanen Hintergrund: die Corona-Pandemie. Diese hatte die Planungen für den „150er“ über den Haufen geworfen, weshalb nun – fünf Jahre später – nachgefeiert werden soll.