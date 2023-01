2 64 Mitglieder der Schoaf-Hexen werden beim Festakt geehrt. Foto: Hoffmann

Königsfeld-Weiler - Bereits am Nachmittag hatten sich die Schoaf-Hexen zum Abstauben in der Gemeindehalle eingefunden. Hier galt es, mehr als 90 Häser auf ihre Ordnungsmäßigkeit zu überprüfen. Im Anschluss ging es zur Hexentaufe an den Dorfbrunnen. Sieben Hexen durften Spezialitäten aus der Hexenküche kosten. Mit mehr oder weniger Begeisterung ließen sie die Prozedur über sich ergehen. Zum Schluss gab es für jeden die begehrte Maske.

Wieder in der Halle konnte Zunftmeister Uwe Gönner zahlreiche Gäste und Mitglieder zum Festakt begrüßen. Unter ihnen neben Vertretern befreundeter Vereine auch Bürgermeister Fritz Link, Ortsvorsteher Heinz Kammerer mit den Ortschaftsräten sowie der Präsident der Europäischen Narrenvereinigung, Berthold Schreiber.

Schaurige Legende

DieSchoaf-Hexe bildet, ist eine eher schaurige und sehr blutrünstige. Sie basiert auf einer Legende um einen Schafhirten und seine Frau: Der Bauer wurde von einem Schafbock getötet. Nach diesem tragischen Unfall nahm das Schicksal seinen Lauf. Die Frau vernachlässigte den Hof. Letztlich wurde sie in den Birkwald in eine Hütte vertrieben. Nach einer Nacht, in der es regnete, es ein Erdbeben gab und selbst Wolfsgeheul zu hören war, beschlossen die mutigsten Männer, in den Wald zu gehen. Dort fanden sie jedoch nur den Kopf der Frau. Der Körper blieb verschwunden. Noch heute soll man bei Vollmond und Wind den Körper mit lautem Gekicher vorbeischweben sehen.

Das Häs spiegelt die Geschichte wider: Schwarz steht für die Nacht und die Farbe Weinrot für das Blut. Gelbe und grüne Flicken symbolisieren Mondlicht und Birkwald.

98 Aktive

Trotz dieser schaurigen Geschichte findet die Figur der Schoaf-Hexe große Beliebtheit, zählt der Verein doch 98 aktive Hästräger. Hinzu kommen 41 Kinder und Jugendliche. 37 passive Mitglieder unterstützen den Verein. Nach den ersten zaghaften Bemühungen im Jahr 2004 von vier Bürgern, die nach einer einheitlichen Kleidung an Fastnacht suchten, gingen sechs Jahre bis zur Gründung der Schoaf-Hexen ins Land. So trafen sich am 27. März 2010 zur Gründung 38 Personen. Die erste Teilnahme an einem Umzug war in Mariazell. Im Jahr 2014 traten die Hexen der Europäischen Narrenvereinigung bei.

Orden verteilt

Ortsvorsteher Heinz Kammerer überbrachte die Glückwünsche der politischen Gemeinde. Uwe Gönner blieb es vorbehalten, 64 Mitglieder für ihre Treue zu ehren.

Berthold Schreiber hatte Orden dabei. So bekam Bürgermeister Fritz Link den Jahresorden, Heinz Kammerer und Uwe Gönner die Orden für das Revers. Er hatte nach all den launigen Grußworten aber noch einen Appell an die Politiker. "Die Lobeshymnen auf das Ehrenamt sollten auch mit Taten gesegnet sein", hier liege vieles im Argen.

Zum Schluss gab es noch ein Lied mit eigenem Text, das Jenny Diecke vortrug. Auch einen Hexentanz gab es zu bewundern.