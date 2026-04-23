Die Neckarline in Rottweil, die längste Hängebrücke Baden-Württembergs, wurde feierlich eröffnet. Was macht dieses Bauwerk so besonders? Ein Blick in unsere Bildergalerie verrät mehr.
Der Südwesten hat eine neue Attraktion: Die Neckarline in Rottweil ist am Donnerstag mit einem Festakt und viel Tamtam offiziell eröffnet worden. In der ältesten Stadt Baden-Württemberg können Fußgänger nun über die längste Hängebrücke des Landes spazieren. Weltweit gibt es nur vier Brücken dieser Art, die noch länger sind. Für die Allgemeinheit ist die Neckarline ab diesem Freitag, 24. April, zugänglich.