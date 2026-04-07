Festakt in Niedereschach: Rückblick und Zuversicht zum Patenschaftsjubiläum

Mit einem festlichen Abend hat Niedereschach das 50-jährige Bestehen der Patenschaft mit der vierten Kompanie des Jägerbataillons 292 gefeiert.
Viele Erinnerungen wurden beim offiziellen Festakt anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Patenschaft zwischen der Gemeinde Niedereschach und der vierten Kompanie des Jägerbataillons 292 aus Donaueschingen wachgerufen. Das lag auch daran, dass viele frühere Kompaniechefs teils von weit her angereist waren und mit dem früheren Niedereschacher Bürgermeister Otto Sieber auch ein Zeitzeuge der ersten Stunden mit dabei war.