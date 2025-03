Ein besonderes Jubiläum steht bevor: Der Musikverein Killer feiert sein 100-jähriges Bestehen. „Das Jubiläum ist nicht nur ein Grund zum Feiern, sondern auch eine Gelegenheit, auf eine ereignisreiche Geschichte zurückzublicken“, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung.

„Schon lange vor der offiziellen Vereinsgründung am 1. Mai 1924 war die Musik in Killer fest verankert“, heißt es weiter. Erste Erwähnungen musikalischer Aktivitäten würden bis ins Jahr 1858 zurück reichen.

Lesen Sie auch

Blick in die Vergangenheit

Doch der Weg des Vereins war nicht immer einfach: Während der Kriegsjahre mussten Proben und Auftritte ruhen.

Dennoch sei die Leidenschaft für die Musik ungebrochen geblieben. An Weihnachten 1945 wagte der Verein den Neubeginn – ein Zeichen von Mut und Zusammenhalt in schwierigen Zeiten.

Schon 1964 richtete der Musikverein Killer ein Kreismusikfest aus, das mit dem 40-jährigen Jubiläum des Vereins und 100 Jahren Volksmusik in Killer verbunden wurde.

Killertaltreffen ab 1966

Auf Anregung des Musikvereins Killer wurde 1966 das Killertaltreffen ins Leben gerufen. Die Veranstaltung, die jährlich zwischen den Ortschaften Hausen, Starzeln, Killer, Jungingen und Schlatt wechselte, entwickelte sich zu einer geschätzten Tradition.

Ein bedeutender Meilenstein für den Verein war die Verleihung der Pro-Musica-Plakette im Jahr 1972. Diese Auszeichnung wird Musikvereinen verliehen, die eine nachweisbare über 100-jährige Tradition der Volksmusik pflegen.

Viele Feste etabliert

Zur Finanzierung des Vereins etablierte sich in Killer eine Reihe von Festen, darunter der Musikerball am Faschingsfreitag, der Kinderball am Rosenmontag, der Hammellauf sowie Sommerfeste und das Jahreskonzert am Jahresende. In den letzten Jahren wurden diese festen Veranstaltungen aufgegeben, stattdessen werden Feste nun flexibler und nach Bedarf organisiert.

Fusion mit dem Musikverein Starzeln

Aufgrund sinkender Mitgliederzahlen fusionierte der Musikverein Killer im Jahr 2000 mit dem Musikverein Starzeln zur Orchestergemeinschaft Killer/Starzeln. Diese Zusammenarbeit bestand bis ins Jahr 2023, als sich der Musikverein Starzeln auflöste. Seither tritt der Musikverein Killer wieder eigenständig auf.

Eine der jüngsten Herausforderungen war die Corona-Pandemie, die Proben und Auftritte lange Zeit unmöglich machte. „Doch mit Zusammenhalt und Durchhaltevermögen meisterte der Verein auch diese schwierige Phase“, heißt es vom Verein.

Mehr als nur Musik

Und weiter: „Der Musikverein Killer ist weit mehr als eine Gruppe von Musikerinnen und Musikern – er ist ein Ort der Gemeinschaft und der Tradition“. In den vergangenen 100 Jahren gab der Verein unzählige Konzerte, nahm an Wertungsspielen teil, richtete Feste im Ort aus und setzte musikalische Höhepunkte.

Bestandteil des kulturellen Lebens in Killer

„Das Jubiläum ist nicht nur eine Feier einer beeindruckenden Zahl, sondern eine Würdigung all der Menschen, die den Verein mit ihrem Engagement geprägt haben. Ohne sie wäre der Musikverein Killer nicht das, was er heute ist: ein fester Bestandteil des kulturellen Lebens in Killer“, heißt es in der Mitteilung. Mit einem Festprogramm zum Jubiläum will der Musikverein am Samstag, 29. März, dieses besondere Jubiläum mit einem Fest im Bürgerhaus feiern.

Programm