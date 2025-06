Schon beim morgendlichen ökumenischen Gottesdienst zeigte sich, dass der Talheimer Ortsverband des VdK in den 75 Jahren seit seiner Gründung ein geschätztes Mitglied in der Mitte der Bevölkerung ist.

Kümmerte sich der Verband anfänglich nur um die Sorgen der an Körper und Seele verletzten Kriegsheimkehrer und um die Hinterbliebenen der gefallenen Soldaten, weitete er sein Aufgabengebiet schon bald aus.

Lesen Sie auch

Michael Walz und Martin Palmer als Vertreter der beiden christlichen Kirchen dankten dem Verband und vor allem seinem langjährigen Vorsitzenden Oswald Zink für sein vorbildliches Wirken im Interesse sozialer Gerechtigkeit. Ein Projektchor unter der Leitung von Nico Lutz gestaltete den Gottesdienst musikalisch mit.

Musik und Humor

Der Festakt am Nachmittag war geprägt von Ansprachen, die die Leistung des Ortsverbandes würdigten, und einem sehr unterhaltsamen, heiteren Beitrag von Friedel Kehrer. Musikalisch umrahmt wurde er von einem Bläserquartett der Musikschule Horb unter der Leitung von Martin Stöckel.

Zum Auftakt berichtete Zink von den schwierigen Zeiten der Gründung. Er erinnerte an Anton Klink, der 1950 mit Unterstützung von Josef Straub, Berta Joachim, Käthe Müller und Hugo Kuon den Verband ins Leben rief. In den zurückliegenden Jahren habe sich der Ortsverband zwar in erster Linie darum gekümmert, dass viele Bürgern soziale Gerechtigkeit erfahren durften, aber er habe auch mit Ausflügen, Musicalbesuchen und vielem mehr dafür gesorgt, dass die Gesellschaft unter den Mitgliedern gepflegt wurde.

Michael Keßler überbrachte als Stellvertreter von Oberbürgermeister Peter Rosenberger die Glückwünsche der Stadt Horb. Er würdigte die Leistungen von Oswald Zink, der den Ortsverband seit 38 Jahren leitet. Der Einsatz für soziale Gerechtigkeit des parteipolitisch neutralen Verbandes sei heute aktueller denn je, so Keßler.

Im Einsatz für die soziale Gerechtigkeit

Auch Hermann Walz, stellvertretender Ortsvorsteher Talheims, dankte dem Ortsverband für seinen unermüdlichen Einsatz für sozial Schwache. Der Kreisverbandsvorsitzende Bernhard Schlotter hob in seinem Grußwort nochmals das vielseitige Angebot des Ortsverbandes hervor. Dies sei eine wichtige Arbeit gegen die zunehmende Vereinsamung in unserer Gesellschaft, so Schlotter.

Der Bezirksverbandsvorsitzende Jürgen Neumeister ging in seiner Festansprache ausführlich auf die sozialpolitische Bedeutung des VdK in der heutigen Zeit ein. Wie notwendig dessen Arbeit sei, zeige die Anzahl von 2,3 Millionen Mitglieder. Der VdK setze sich auf allen Ebenen für einen funktionierenden Sozialstaat ein, so Neumeister.

Zweiter Vorsitzender erhält goldene Ehrennadel

Im Anschluss an seine Rede ehrte Neumeister Oswald Zink für 50 Jahre Mitgliedschaft im VdK und überreichte ihm das große goldene Treueabzeichen des Sozialverbandes. Der zweite Vorsitzende des Ortsverbandes Winfried Klink erhielt für seinen langjährigen Einsatz die goldene Ehrennadel. Die heutige Vorstandschaft bedankte sich bei den beiden Vorsitzenden für ihr langjähriges Engagement mit einem Präsent.

Waren die Reden der Gratulanten eher nachdenklich, brachte Friedel Kehrer als Bronnweiler Weib die Anwesenden im Anschluss herzlich zum Lachen. Mit Anekdoten aus ihrem Ort, der großen Politik und vielen Bereichen mehr, unterhielt sie in ihrem unverwechselbaren Dialekt das Publikum bestens und bezog es auch immer wieder ein. So klang der Nachmittag in einem humorvollen Miteinander fröhlich aus.