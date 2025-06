Mehrfach wurden die ehrenamtlichen Leistungen der Funktionäre, Schiedsrichter und Beobachter ins Rampenlicht gestellt und entsprechend mit Worten gewürdigt. Es gab für die Verantwortlichen, vornweg deren Bezirksschiedsrichterobmann Jonas Toranzo, mehrfach Lobes- und Dankesworte.

Zu Beginn gab es einen geschichtlichen Rückblick mit zahlreichen Fotoaufnahmen. Hardy Landbeck moderierte durch den Abend. Im Anschluss folgte eine Reihe von Grußworten, bei denen die Redner zum 100-jährigen Bestehen gratulierten.

Lesen Sie auch

Landrat Günther-Martin Pauli betonte: „Auf diese erfolgreiche Miteinander-Geschichte können mehrere Genrationen stolz sein. Das Vereinsleben hat sich in den vergangenen Jahrzehnten stark verändert – eines jedoch bleibt: der unermüdliche Einsatz für den Sport und die Gemeinschaft“. In der Zeit als aktiver Fußballschiedsrichter (1989-1997) habe er selbst wertvolle Erfahrungen für seine Persönlichkeitsentwicklung als auch den beruflichen Alltag in der Kommunalpolitik gesammelt.

Unsere Empfehlung für Sie Fußball-Schiedsrichter im Fokus 14 neue Unparteiische greifen zur Pfeife Die Schiedsrichtergruppen Zollernalb-Balingen und Rottweil bilden bei ihrem Neulingskurs weitere Referees aus und freuen sich über den Zuwachs.

Jonas Toranzo erläuterte, dass sich die SG Zollern-Balingen über die vergangenen 100 Jahre durch die hervorragend ehrenamtliche Arbeit solide halten und auch kontinuierlich weiterentwickeln könnte. Der Fokus in der Zukunft liege darauf, viele Neulinge für die Schiedsrichterei zu gewinnen, diese gut auszubilden und möglichst lange zum Leiten der Spiele zu animieren. Viele Freundschaften seien auf und neben dem Sportplatz entstanden. „Lasst uns gemeinsam für unsere Werte Fairness, Toleranz und wertschätzender Umgang einstehen, um die nächsten 100 Jahre gemeinsam zu meistern“, so Toranzo weiter.

Stellmach: Fairness und Respekt wird vermittelt

Bisingens Bürgermeister Roman Waizenegger schloss sich dem an: „Beim König Fußball sind die Schiedsrichter die wahren Hüter des Fair Play. Mit ihrer Neutralität und Expertise sorgen sie dafür, dass es auf dem Spielfeld gerecht zugeht.“

Unsere Empfehlung für Sie Fußball Schiedsrichter Antonio de Rossi erhält die Landesehrennadel Bei 1750 Fußballspielen stand Antonio de Rossi als Unparteiischer auf dem Platz. Für sein 38-jähriges Engagement hat der Binsdorfer nun die Landesehrennadel erhalten.

Volker Stellmach vom Württembergischen Fußballverband verwies auf die gute Kameradschaft und Geselligkeit bei der SG Zollern-Balingen. Frommerns Ortsvorsteher und Balinger Gemeinderat Stephan Reuß erklärte, dass die Schiedsrichter die „Hidden Champions unseres Fußballs, welcher eine wichtige gesellschaftliche Funktion einnimmt“, seien. Bereits im Kindesalter würden Werte wie Fairness, Respekt und Zusammenhalt vermittelt.

Kiekbusch: Ehrenamt als tragende Säule im Fußball

Marcus Kiekbusch, neuer Bezirksvorsitzender des Fußballbezirk Schwarzwald/Zollern, legte den Fokus auf das Ehrenamt, das eine tragende Säule des Fußballs sei. „Die Schiedsrichterei ist eine Berufung fürs Leben. Und dies in einer Zeit, in der Schiedsrichter immer wieder Gewalt und Respektlosigkeit erleben, ist es besonders bemerkenswert, wie ihr eure Aufgabe mit Mut, Integrität und einem klaren Bekenntnis zu den Werten des Fußballs ausübt.“

Die Festredner (von links): Stephan Reuß, Roman Waizenegger, Günther-Martin Pauli, Knut Kircher, Volker Stellmach, Jonas Toranzo, Marcus Kiekbusch und Hardy Landbeck Foto: Wahl

Moderator Landbeck eröffnete anschließend das Buffet im kleinen Saal. Daraufhin drehten Jonas Toranzo und Oskar Diebold das Zeitrad 100 Jahre zurück, nannten Daten und Fakten aus der Chronik und dabei zahlreiche Meilensteine und Namen, die sich um die SG verdient gemacht haben. Mit viel Schwung und Rhythmus bereicherte die Tanzgarde aus Rangendingen unter Regie von Jennifer und Ann Katrin Schilling auf der Bühne. Eine Talk-Runde mit Eugen Striegel, Knut Kircher und Hartmut Landbeck über aktuelle Themen wie den VAR schloss sich an.