Festakt in Basel: Handelskammer beider Basel fordert wirtschaftliche Stabilität

Zum 150-Jahr-Jubiläum stellt die Handelskammer beider Basel Sicherheit und Allianzen ins Zentrum ihrer Generalversammlung.
„Wir bewegen uns in einem politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umfeld, das hohen Bergen erstaunlich ähnelt: unübersichtlich, instabil, riskant“, betonte Präsidentin Elisabeth Schneider-Schneiter an der Jubiläums-Generalversammlung der Handelskammer beider Basel (HKBB) vor rund 900 Gästen. Energie- und Rohstoffpreise explodieren, Lieferketten bröckeln, Margen erodieren – entscheidend sei für die Wirtschaft jetzt vor allem eines: Sicherheit.