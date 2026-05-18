Festakt in Basel: Handelskammer beider Basel fordert wirtschaftliche Stabilität

„Wir bewegen uns in einem politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umfeld, das hohen Bergen erstaunlich ähnelt: unübersichtlich, instabil, riskant“, betonte Präsidentin Elisabeth Schneider-Schneiter an der Jubiläums-Generalversammlung der Handelskammer beider Basel (HKBB) vor rund 900 Gästen. Energie- und Rohstoffpreise explodieren, Lieferketten bröckeln, Margen erodieren – entscheidend sei für die Wirtschaft jetzt vor allem eines: Sicherheit.

„Wir brauchen keine politischen Vorstöße, die die Unsicherheit der Menschen ausnutzen, Begrenzung statt Offenheit propagieren und unseren innenpolitischen Handlungsspielraum massiv einschränken.“ Anstelle von Ablehnung, Furcht und Abschottung seien vielmehr starke Allianzen gefordert, so Schneider-Schneiter: „Statt Hellebarden brauchen wir Seilschaften – mit anderen Unternehmen, Menschen und Nationen.“ Die Bedeutung von Sicherheit für Stabilität und Fortschritt unterstrich auch Gastredner Bundesrat Martin Pfister. Er sprach von den aktuellen geopolitischen Brüchen als einer sicherheitspolitischen Zäsur.

Schneider-Schneiter plädierte für den sogenannten Karabinerhaken-Ansatz: „Eine Seilschaft baut auf gegenseitiges Vertrauen. Man nutzt die Agilität des Einzelnen für mehr Bewegungsfreiheit der Gruppe. Denn jeder Tritt betrifft alle. Jeder Fehltritt genauso.“ Dieser Ansatz ist in der Schweiz seit Jahrhunderten ein Erfolgsmodell – das zeige sich etwa bei der Rolle der Schweiz als Brückenbauerin bei Friedenskonferenzen, am Beispiel der sozialen Marktwirtschaft, die als System mit geteilten Risiken und multiplen Chancen funktioniert, oder bei den Bilateralen III, die Unternehmen Zugang zu wichtigen Märkten und Arbeitskräften sichern.

Seilschaften bilden

Seilschaften zu bilden, liegt auch in der DNA der Handelskammer, erläuterte Schneider-Schneiter: „Seit 150 Jahren schmieden wir Allianzen, bündeln Interessen, multiplizieren Stärken, pflegen den Austausch, schaffen Rahmenbedingungen. Seit damals halten wir Unternehmen und Menschen in Bewegung und tun alles erdenklich Mögliche, um gemeinsam sicher weiterzukommen.“

Die Herausforderungen und Themen hätten sich zwar verändert, die Anliegen der Wirtschaft blieben aber dieselben, betonte Martin Dätwyler: „Die Wirtschaft braucht ein gutes Umfeld mit attraktiven Steuern, effizienten Verkehrswegen, guter Bildung, offenen Märkten und Innovationsfähigkeit. Dafür setzen wir uns ein – damals wie heute.“

Dieses Engagement skizzierte Dätwyler anhand einiger Beispiele: So engagierte sich die Handelskammer seit ihrer Gründung für zentrale Infrastrukturen wie die Gotthardbahn, den Autobahnanschluss der Region oder später für die Fusion der Rheinhäfen.

Für attraktive Standortbedingungen

Ende des 19. Jahrhunderts machte sie sich für eine eidgenössische Zollordnung stark, setzte sich etwa nach dem Ersten Weltkrieg für den Bau des Zollfreilagers und in Folge für den Staatsvertrag mit der Europäischen Freihandelsassoziation ein. Sie engagierte sich früh für gute Bildung – von der Handelsschule bis zu den Hochschulen.

Sie setzte sich für die Gründung der Schweizerischen Nationalbank ein, arbeitete mit Blick auf das Ende des Zweiten Weltkriegs an der AHV mit und forderte in der Hochkonjunktur Steuersenkungen. Für Innovationen unterstützte sie die Schweizer Mustermesse während des Ersten Weltkriegs und lancierte später drei Cluster in den Bereichen Life Sciences, Logistik und ICT. „Ob effiziente Infrastrukturen oder attraktive Steuern – zu all diesen Standortfaktoren leisten wir auch heute einen Beitrag“, bekräftigte Dätwyler.

„Etwa, indem wir uns für zusätzliche Freihandelsabkommen und den Bilateralen Weg stark machen, mit der KI-Plattform der Wirtschaft und dem Startup-Förderprogramm Digital Accelerator Basel Innovationen fördern, uns für den Ausbau der Regio S-Bahn und gegen Engpässe im Straßennetz einsetzen, mit einem Themendossier und Vorstoßpaket die Berufsbildung stärken, oder in beiden Basel niedrigere Einkommenssteuern fordern.“