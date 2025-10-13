Festakt im Killertal: Grundschule in Jungingen seit 50 Jahren ein „Erfolgsmodell“

In Jungingen kommt man aus dem Feiern nicht mehr raus. Die Grundschule, welche auch Kinder aus den Nachbarorten Schlatt und Beuren besuchen, feiert ihr 50-jähriges Bestehen.
Die Gemeindereform Anfang der 1970er-Jahre hat auch im Hohenzollerischen Grundschulen geschluckt. So wurde beispielsweise die Grundschule in Schlatt – wenn auch unter Protest – geschlossen. In der Folge besuchten ab dem Schuljahr 1975/1976 die Grundschüler aus den Hechinger Stadtteilen Schlatt und Beuren die neu geschaffene Nachbarschaftsgrundschule in Jungingen.