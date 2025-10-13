Festakt im Killertal: Grundschule in Jungingen seit 50 Jahren ein „Erfolgsmodell“

In Jungingen kommt man aus dem Feiern nicht mehr raus. Die Grundschule, welche auch Kinder aus den Nachbarorten Schlatt und Beuren besuchen, feiert ihr 50-jähriges Bestehen.

Die Gemeindereform Anfang der 1970er-Jahre hat auch im Hohenzollerischen Grundschulen geschluckt. So wurde beispielsweise die Grundschule in Schlatt – wenn auch unter Protest – geschlossen. In der Folge besuchten ab dem Schuljahr 1975/1976 die Grundschüler aus den Hechinger Stadtteilen Schlatt und Beuren die neu geschaffene Nachbarschaftsgrundschule in Jungingen.

Bis heute ein „Erfolgsmodell“, wie Hechingens Bürgermeister Philipp Hahn bei der Feierstunde zum 50-jährigen Bestehen der Grundschule am Montag betonte. Er hob in seinem Grußwort die Vorzüge solch kleiner Schulen hervor: „Sie sind vor Ort und sie sind damit optimalerweise in das Gemeindeleben eingebunden, beide Seiten profitieren von der Nähe und Verbundenheit von Schule, Schülern und Dorfgemeinschaft.“

Den Festakt mitgestaltet haben die kleinen Protagonisten selbst. Die gemeinsame Bläserklasse der Musikvereine Jungingen und Schlatt spielte unter der Leitung von Stefan Riethmüller zwei Stücke, die Grundschüler ließen zum Jubiläum unter anderem Luftballons in die Höhe steigen und beteiligten sich mit weiteren Programmpunkten – die Erstklässler haben gar in ihrer erst jungen Schulkarriere schon einen kleinen Auftritt eingeübt.

Anstoßen auf das Jubiläum: Hechingens Bürgermeister Philipp Hahn (von links), Jungingens Bürgermeister Oliver Simmendinger, Schulleiter Tobias Lillge, ehemaliger Junginger Bürgermeister Norbert King, Schlatts Ortsvorsteher Jürgen Schuler und Beurens Ortsvorsteherin Tanja Saile. Foto: Roth

Viel Applaus gab es dafür von den zahlreichen Gästen, darunter der ehemalige Junginger Bürgermeister Norbert King und von den benachbarten Ortsvorstehern Jürgen Schuler aus Schlatt und Tanja Saile aus Beuren.

Kompetentes Team an Pädagogen als Basis

Bürgermeister Oliver Simmendinger erklärte, dass die Grundschule in Jungingen nur deshalb so erfolgreich sei, weil Schulleiter Tobias Lillge auf ein kompetentes Lehrerteam bauen könne. „Wir hören nur Gutes von umliegenden weiterführenden Schulen über die Arbeit, die in unserer Grundschule geleistet wird.“

Die gemeinsame Bläserklasse der Musikvereine Schlatt und Jungingen umrahmten den Festakt musikalisch. Foto: Roth

Insgesamt 81 Schülerinnen und Schüler in vier Klassen besuchen derzeit die Grundschule, davon drei aus Beuren und 30 aus Schlatt. Um die Betreuung in der „Verlässlichen Grundschule“ kümmern sich Tamara Cutali und Tanja Egger vom Haus Nazareth aus Sigmaringen.

Schulleiter Lillge fast ein Vierteljahrhundert im Amt

Lillge, der sein Amt im Jahr 2001 übernahm, erläutert: „Ohne die Schulkinder aus Schlatt und Beuren stünde unsere Schule nicht in so einem guten Licht.“ An gegenseitigen Komplimenten wurde nicht gegeizt. So Hechingens Bürgermeister Hahn weiter: „Ich persönlich bin froh über jede kleine Schule, in der unsere Kinder respektiert, gefördert und behütet auf die nächste Lebensstufe vorbereitet werden.“

Die Kinder hatten einiges an Programm für die Gäste einstudiert. Foto: Roth

Das soll in Jungingen noch möglichst lange so bleiben. Obwohl das Schulgebäude bereits rund 100 Jahre auf dem Buckel hat, ist die Ausstattung modern. Simmendinger wies bei der Feierstunde auf die jüngsten Sanierungsmaßnahmen hin. Schrittweise seien Klassenzimmer, Fenster und die Statik ertüchtig worden. Auch Dach und Dämmung wurden erneuert. „Das Gebäude erscheint in neuem Glanz. Auf dass das Schulgebäude den Junginger Grundschülern auch in den nächsten 50 Jahren Schutz bietet.“

Drei Jubiläen in Jungingen in einem Jahr

In Jungingen wird damit 2025 einmal mehr ein Jubiläum gefeiert. Neben der erstmaligen urkundlichen Erwähnung der Gemeinde vor 950 Jahren sowie dem 50-jährigen Bestehen der Verwaltungsgemeinschaft mit Hechingen und Rangendingen, wurde nun auf das halbe Jahrhundert Nachbarschaftsgrundschule angestoßen.