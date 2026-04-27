Festakt des Lörracher Hebelbunds: Hebeldank geht an einen „heiteren Melancholiker“

Zum 200. Todestag Johann Peter Hebels fiel das „Schatzkästlein“, der traditionelle Festakt des Hebelbundes im Hebelsaal des Dreiländermuseums Lörrach, nachdenklich aus.
Nach einer Begrüßungsrede von Jan Merk, dem Leiter des Dreiländermuseums, begrüßte der Präsident des Hebelbundes, Volker Habermaier, die zahlreich anwesenden Gäste zum Hebelsonntag und „Schatzkästlein“. Dieses „Schatzkästlein“ 2026 habe ein besonderes Gepräge, führte Habermaier in seiner Begrüßungsrede an. „Wir gedenken in diesem Jahr dem 200. Todestag Johann Peter Hebels.“ Allerdings, so sagte er weiter, ist dies kein „Jubiläumsjahr“, wie zuweilen gesagt werde. „Ich wüsste, ehrlich gestanden, nicht, worüber wir jubilieren sollten. Nein: Wir gedenken in diesem Jahr in besonderer Weise des großen Dichters, Theologen und Pädagogen Johann Peter Hebel.“